Как налоговики выбирают компании для проверок

Внимание ФНС привлекают компании, у которых налоговая нагрузка ниже среднего показателя по отрасли или виду деятельности. Статистические показатели публикуют на сайте налоговой: за 2023 год они появятся после 5 мая 2024 года.
Налоговики интересуются предприятиями с долей вычетов по НДС 89% от начисленного налога за 12 месяцев.
Компании, которые работают с убытком не меньше 2-х лет, попадут под внимание ровно также, как и те, чьи доходы растут быстрее расходов.
Бизнесу стоит обратить внимание на:
Зарплату сотрудников. Она не должна быть ниже отраслевого показателя в регионе и не выплачиваться в конвертах.
Ограничения по специальным режимам налогообложения. Если минимум 2 раза фирма приближалась к лимитам, ее могут проверить.
Ответы по запросам ФНС, представление документов и уточнений.
Проверку контрагентов. Важно еще до начала сотрудничества выявить однодневки, чтобы избежать участия в сомнительных сделках.
В соответствии со ст. 54.1 НК, налоговые органы доказывают применение налогоплательщиками различных налоговых схем. Плательщики должны правильно себя защитить и знать, как доказать необоснованность обвинений и как на них возражать.
Узнайте больше о том, как защитить себя в 2024 году при налоговых проверках на вебинаре. Разберем наиболее часто встречающиеся обвинения налоговых органов в адрес налогоплательщиков и доводы, которые можно противопоставить налоговым органам в таких ситуациях.
Вместе с адвокатом МКА «Юлова и партнеры» Сергеем Козловым вы сможете выстроить эффективную линию защиты своих прав, защитить себя и свой бизнес при налоговых проверках.
На вебинаре разберем:
Требование инспекции о представлении документов и пояснений.
Показания свидетелей и оценка этих показаний с точки зрения их соответствия фактическим обстоятельствам дела.
Недостатки решения налогового органа. Как их можно обратить в пользу налогоплательщика.
Подтверждение реальности хозяйственных операций с контрагентами.
Двойные подходы (стандарты) налоговых органов к одним и тем же ситуациям.
Проявление должной осмотрительности при выборе поставщиков, заключении и исполнении договоров.
И многое другое, что позволит эффективно защитить права налогоплательщика!
Ждем вас на вебинаре 26 апреля в 11:00 мск!
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