Как налоговики выбирают компании для проверок

Узнайте, окажется ли ваш бизнес под вниманием налоговиков, и что нужно сделать, чтобы защитить свои права.

Внимание ФНС привлекают компании, у которых налоговая нагрузка ниже среднего показателя по отрасли или виду деятельности. Статистические показатели публикуют на сайте налоговой: за 2023 год они появятся после 5 мая 2024 года.

Налоговики интересуются предприятиями с долей вычетов по НДС 89% от начисленного налога за 12 месяцев.

Компании, которые работают с убытком не меньше 2-х лет, попадут под внимание ровно также, как и те, чьи доходы растут быстрее расходов.

Бизнесу стоит обратить внимание на:

Зарплату сотрудников. Она не должна быть ниже отраслевого показателя в регионе и не выплачиваться в конвертах.

Ограничения по специальным режимам налогообложения. Если минимум 2 раза фирма приближалась к лимитам, ее могут проверить .

Ответы по запросам ФНС, представление документов и уточнений.

Проверку контрагентов. Важно еще до начала сотрудничества выявить однодневки, чтобы избежать участия в сомнительных сделках.

В соответствии со ст. 54.1 НК, налоговые органы доказывают применение налогоплательщиками различных налоговых схем. Плательщики должны правильно себя защитить и знать, как доказать необоснованность обвинений и как на них возражать.

Узнайте больше о том, как защитить себя в 2024 году при налоговых проверках на вебинаре. Разберем наиболее часто встречающиеся обвинения налоговых органов в адрес налогоплательщиков и доводы, которые можно противопоставить налоговым органам в таких ситуациях.

Вместе с адвокатом МКА «Юлова и партнеры» Сергеем Козловым вы сможете выстроить эффективную линию защиты своих прав, защитить себя и свой бизнес при налоговых проверках.

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На вебинаре разберем:

Требование инспекции о представлении документов и пояснений.

Показания свидетелей и оценка этих показаний с точки зрения их соответствия фактическим обстоятельствам дела.

Недостатки решения налогового органа. Как их можно обратить в пользу налогоплательщика.

Подтверждение реальности хозяйственных операций с контрагентами.

Двойные подходы (стандарты) налоговых органов к одним и тем же ситуациям.

Проявление должной осмотрительности при выборе поставщиков, заключении и исполнении договоров.

И многое другое, что позволит эффективно защитить права налогоплательщика!

Ждем вас на вебинаре 26 апреля в 11:00 мск!