Какие будут меры поддержки в новом нацпроекте по экспорту

Новый нацпроект по экспорту будет рассчитан до 2030 года.

Первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков рассказал, что идет активное обсуждение формата обновленного национального проекта «Международная кооперация и экспорт». При этом решение о его продлении до 2030 года уже принято, а президент в послании Федеральному Собранию обозначил долгосрочные ориентиры по наращиванию объемов несырьевого экспорта.

Рассчитываем, что в обновленном нацпроекте появятся поддержка зарубежной инфраструктуры, развития транспортных коридоров, постоянных контейнерных линий. Это сложные программы, которые можно эффективно реализовать только с использованием цифровых сервисов. Поэтому в новом нацпроекте будут предусмотрены средства на развитие системы «одно окно», на запуск этих мер, — подчеркнул Осьмаков.

Минпромторг разрабатывает новые инструменты поддержки, реализацию которых планируется начать уже с 2025 года, в том числе в рамках нового федерального проекта «Создание зарубежной инфраструктуры».

Речь идет о создании промышленной инфраструктуры в опорных странах — это 12 направлений. Основными механизмами поддержки могут быть:

льготное кредитование;

вхождение в капитал проектной компании;

компенсация скидки на поставляемые на объект оборудование и технику.

Кроме того, для раскатки международных транспортных коридоров и выхода российского промышленного экспорта на новые рынки разрабатывается мера поддержки для логистических операторов по перевозке грузов из/в Россию на приоритетных направлениях: Латинская Америка, Африка, МТК «Север-Юг», Северный морской путь. Мера позволит получать участникам ВЭД льготный тариф и дешевый конкурентный логистический сервис на перевозку продукции.

Эта работа будет согласовываться со Стратегией развития ВЭД на период до 2030 года.

Осьмаков отметил важность цифровизации мер поддержки экспортеров для их выхода на более широкий круг участников внешнеторговой деятельности.

Ранее мы писали про помощь по новому нацпроекту «Кадры».