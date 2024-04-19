Минтруд увеличил квоты для мигрантов

В 2024 году Минтруд увеличил квоту на выдачу разрешений на работу и приглашений на въезд в РФ. Об этом сказано на официальном портале правовой информации.
Сильнее всего размер квоты на выдачу разрешений для работы мигрантов увеличился в Центральном федеральном округе — с 33 770 до 43 918. Например, в Брянской области могут выдать уже 3214 разрешений на работу вместо 14.
Северо-Западный федеральный округ может пригласить на работу в 2024 году 26 302 иностранца. Регионам Южного федерального округ разрешено принять 2403 мигранта, Северо-Кавказского округа — 593 человека, Приволжского — 6600, Уральского — 6910, Сибирского — 10 476, Дальневосточного — 48 196.
Комментарии1
Печатных слов нет!!!!!