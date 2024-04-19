Молодым специалистам стало проще найти работу в оборонке

Как отразить в учете на УСН «доходы минус расходы» расходы по чекам от директора за прошлые годы. Мини-курс

Директор принес бухгалтеру чеки на материалы за 2021 и 2022 год. Что с ними делать, можно ли принять их к учету в 2024 году? Как поступить, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.