Молодым специалистам стало проще найти работу в оборонке

Об этом в ходе лекции рассказал студентам МГТУ им. Н.Э. Баумана замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский.
На портале Федерального кадрового центра ОПК создан информационный сервис, обеспечивающий возможность автоматизированного формирования студентом мотивированного резюме, его адресного рассмотрения заинтересованной организацией ОПК и дальнейшей работы по трудоустройству, — объяснил Лысогорский.
По поручению президента была запущена программа субсидирования найма жилья для работников предприятий ОПК для стимулирования трудоустройства и развитие кадрового потенциала отрасли.
Комментарии5
Удивительно )
Студентов сферы оборонно-промышленного комплекса сейчас разбирают сразу еще в процессе учебы: на практику с трудоустройством, кадров не хватает
А зарплаты какие предлагают?
И какие-то еще бонусы есть, или только на патриотизм ставку делают?
А зачем в армии зарплата? Там паек же и сигареты.
Зарплата - это от лукавого