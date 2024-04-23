₽ Заказать рекламу
Жилищное законодательство

КС РФ: иногда УК должна продолжать управление домом и после прекращения договора

Конституционный Суд уточнил порядок прекращения обязательств компании (УК) по управлению многоквартирным домом.
20 11

18 апреля КС принял постановление № 19-П по делу о проверке конституционности положений Жилищного кодекса в связи с жалобой ООО Управляющей компании «Мир».

В 2021 го​ду жилищно-коммунальные службы Красноярска взыскали с УК «Мир» задолженность 15,9 тыс. рублей за оплату холодного водоснабжения и водоотведения, поставленных в многоквартирный дом (МКД) за восемь месяцев 2019 года. При этом срок действия договора компании об управлении этим зданием истек уже в декабре 2018 года. Однако на основании оспариваемой нормы суды установили, что УК должна продолжать исполнять свои обязанности вплоть до начала управления домом новой организацией.

КС указал:

Возложение на УК, не исполнившую требование по передаче документов, технических средств и оборудования новому субъекту управления (поскольку таковой не определен), обязанности продолжать свою оплачиваемую деятельность после прекращения договора управления не лишено конституционной целесообразности.

При отсутствии иного управляющего таким домом это продиктовано целями непрерывного обеспечения безопасной эксплуатации дома и реализации жилищных прав граждан.

Такая обязанность УК по продолжению управления МКД и оплате коммунальных ресурсов не является неограниченной по времени. ЖК подробно оговаривает порядок и сроки принятия общим собранием собственников решения о выборе способа управления домом, в том числе через обязанность органа местного самоуправления провести открытый конкурс.

Техдокументацию, средства и оборудования УК обязана передать новому субъекту управления домом в течение 3-х рабочих дней. Более детально порядок прекращения работы УК по истечении срока действия договора законодательством не урегулирован, что стало причиной формирования противоречивой судебной практики.

Как правило, арбитражные суды в интересах обеспечения непрерывности управления и обслуживания дома обязывают УК продолжать работу и оплачивать коммунальные ресурсы до передачи управления другим лицам. Несмотря на то, что это ограничивает свободу экономической деятельности и право частной собственности, оно приемлемо, заключил КС.

Начать дискуссию

Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

⚡️Меняем тарифы на «Клерке». Успейте подключить безлимитные консультации

У нас молния. С понедельника на «Клерке» произойдут изменения. Тарифов с безлимитными консультациями больше не будет. Хотите безлимит? Подключайте тариф на год или на полтора прямо сейчас.

Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»
59

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Пользователи интернета

В Telegram можно заработать на продаже стикеров

Создатели стикеров и эмодзи в Telegram смогут получить в криптовалюте 95% выручки от продажи своего творчества.

14
Самозанятые

👵 Чтобы заработать пенсию, самозанятые должны платить добровольные взносы. Но не обязаны, уточняет наш эксперт

В стаж для пенсии идет период работы, если за этот период начисляют и уплачивают взносы. За работников взносы платит работодатель, ИП сами платят свои взносы. А самозанятые не платят.

62

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Экономика России

Официально: сколько в России ресторанов, кафе и баров

Росстат привел статистику за 2023 год по местам общепита.

21
Обзоры для бухгалтера

Налоговая подсмотрит за вами через камеры, если понадобится. 🎥«Ночной бухгалтер» № 1668

Улыбнитесь, вас скрывает скрытая камера! А может и не скрытая, а просто камера наблюдения на улице. Корреспондент «Клерка» узнала о любопытном способе налоговиков проверять ваш бизнес.

Иллюстрация: создана при помощи ИИ playground.com / Елена Балаклицкая
42
Жилищное законодательство

КС РФ: иногда УК должна продолжать управление домом и после прекращения договора

Конституционный Суд уточнил порядок прекращения обязательств компании (УК) по управлению многоквартирным домом.

20

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес выпустил облигации на 2,5 млрд рублей

До конца года МСП Банк готов поддержать выпуск биржевых облигаций компаний на сумму до 8 млрд рублей.

29
Банкротство

Новое постановление КС: как теперь платить налоги при банкротстве компании

Чтобы не получать требования о взыскании убытков от налоговиков или других кредиторов, арбитражный управляющий должен согласовать интересы сторон в суде, который определит порядок выплат при банкротстве организации.

55
Бухгалтеры

❗️ Оформите подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 50%! В понедельник цена вырастет

До 22 апреля вы можете купить подписку «Клерк.Премиум» на 12 месяцев со скидкой 50% за 9900 рублей. Успейте получить доступ к образовательным материалам «Клерка» по старой цене.

53
Больничные

Как бывшим контрактникам считать стаж для оплаты больничного

Военная служба по контракту входит в стаж для больничного.

46
Павел Патрикеев
Самозанятые

Самозанятый написал жалобу на руководителя в трудовую? А так можно было?

Привет, это налоговый юрист для бизнеса и СЕО «Патрикеев и партнеры» Павел Патрикеев. И я никогда не думал, что тема переквалификации будет окутана такими интригами.

Самозанятый написал жалобу на руководителя в трудовую? А так можно было?
1
130
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: сотрудники не хотят терпеть токсичных начальников, глава Willdberries стала обедневшим миллиардером, в Москве будет шторм, а Питер завалит снегом

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

6
97

Разборы законов

1 260
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Решила зайти в рефералку «Клерка». Как думаете, получится?

Коллеги, решила поделиться с вами. Сегодня решила стать участником Клерк.Партнер. Буду рекомендовать наши курсы и вебинары и получать пассивный доход. Говорят, что через рефералку может зарабатывать любой, а не только менеджеры. Посмотрим, что у меня получится😉

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
46
Клерк
Охрана труда

Порядок обучения сотрудников по охране труда в организации

Разобрались с тем, какие программы обучения существуют, кто имеет право проводить инструктаж и по каким правилам это нужно делать, чтобы не получить штраф от проверяющих органов.

Иллюстрация: dcstudio/freepik
52
Бухгалтеры

Эксперты «Клерка» ответили с начала года на 3000+ вопросов бухгалтеров. Торопитесь — безлимитные консультации можно получать только до 21 апреля!

Всегда приятно получить совет профессионала, а получить консультацию эксперта в трудное время сдачи отчетов — еще и полезно! Пока вы можете получать ответы на вопросы без ограничений, но скоро такой возможности не будет. Поспешите подключить подписку, пока есть время.

43
Пользователи интернета

Сайты с картинками могут воровать telegram-аккаунты

В поисковиках пользователи рискуют наткнуться на изображения, которые ведут на фишинговые ресурсы и просят пройти авторизацию в мессенджере Telegram.

2
43
Бесплатно с КоАП РФ

Как малому предприятию вдвое снизить административный штраф

По статье 4.1.2 КоАП  субъектам МСП, в том числе микропредприятиям, штрафы назначаются вполовину от максимального размера. Причем такая «скидка» предоставляется при совершении правонарушений, предусмотренных как федеральным КоАП, так и региональными. Какие условия позволяют добиться этой льготы?

Как малому предприятию вдвое снизить административный штраф
47
Обзоры для бухгалтера

💥 Налоговики на всякий случай сравнивают показатели 6-НДФЛ, которые не должны сходиться. В 1 уведомление можно включать много всего. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости этой недели, которые вы могли пропустить.

60

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
ВЭД

Таможенная служба рекомендовала развивать внешнеторговые расчеты в рублях

Об этом сообщил начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля (УТОВЭК) ФТС Сергей Шкляев на сессии Российско-турецкого бизнес-форума в Москве.

24

Интересные материалы

Новости ФНС

ФНС обновила документы для составления мотивированного мнения

Теперь компании могут отозвать запрос о предоставлении мотивированного мнения, а из документов убрали информацию о штрафах.

41