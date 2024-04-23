КС РФ: иногда УК должна продолжать управление домом и после прекращения договора

18 апреля КС принял постановление № 19-П по делу о проверке конституционности положений Жилищного кодекса в связи с жалобой ООО Управляющей компании «Мир».

В 2021 го​ду жилищно-коммунальные службы Красноярска взыскали с УК «Мир» задолженность 15,9 тыс. рублей за оплату холодного водоснабжения и водоотведения, поставленных в многоквартирный дом (МКД) за восемь месяцев 2019 года. При этом срок действия договора компании об управлении этим зданием истек уже в декабре 2018 года. Однако на основании оспариваемой нормы суды установили, что УК должна продолжать исполнять свои обязанности вплоть до начала управления домом новой организацией.

КС указал:

Возложение на УК, не исполнившую требование по передаче документов, технических средств и оборудования новому субъекту управления (поскольку таковой не определен), обязанности продолжать свою оплачиваемую деятельность после прекращения договора управления не лишено конституционной целесообразности.

При отсутствии иного управляющего таким домом это продиктовано целями непрерывного обеспечения безопасной эксплуатации дома и реализации жилищных прав граждан.

Такая обязанность УК по продолжению управления МКД и оплате коммунальных ресурсов не является неограниченной по времени. ЖК подробно оговаривает порядок и сроки принятия общим собранием собственников решения о выборе способа управления домом, в том числе через обязанность органа местного самоуправления провести открытый конкурс.

Техдокументацию, средства и оборудования УК обязана передать новому субъекту управления домом в течение 3-х рабочих дней. Более детально порядок прекращения работы УК по истечении срока действия договора законодательством не урегулирован, что стало причиной формирования противоречивой судебной практики.

Как правило, арбитражные суды в интересах обеспечения непрерывности управления и обслуживания дома обязывают УК продолжать работу и оплачивать коммунальные ресурсы до передачи управления другим лицам. Несмотря на то, что это ограничивает свободу экономической деятельности и право частной собственности, оно приемлемо, заключил КС.