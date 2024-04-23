Новое постановление КС: как теперь платить налоги при банкротстве компании

Чтобы не получать требования о взыскании убытков от налоговиков или других кредиторов, арбитражный управляющий должен согласовать интересы сторон в суде, который определит порядок выплат при банкротстве организации.

9 апреля 2024 года вышло постановление Конституционного Суда об очередности уплаты налогов при банкротстве компании.

Теперь арбитражные управляющие не могут подать декларацию и уплатить налог соответственно очередности. Они находятся между двух огней: с одной стороны, управляющий рискует получить требование о взыскании убытков от налогового органа, а с другой — если начать платить в адрес ФНС в первую очередь, иные кредиторы выразят свое несогласие.

О том, как поступить в этой ситуации, рассказал член экспертного совета консалтинговой группы РКТ Иван Стасюк во время конференции «Согласительные процедуры в налоговых правоотношениях и банкротстве: возможности сохранения бизнеса».

При наличии текущей задолженности управляющий должен включить налог на прибыль от продажи имущества на торгах в 3-ю очередь реестра требований кредиторов. Сейчас такая практика применяется и не вызывает разногласий.

С очередностью уплаты восстановленного НДС ситуация сложнее. Налог могут признать либо текущим, который надо уплатить в 3-ю очередь, либо реестровым, тогда очередность погашения будет понижена. Чтобы сформировать позицию, конкурсному управляющему рекомендуют обращаться в суд.

При любом отклонении от буквального прочтения постановления Конституционного Суда стоит общаться в суд с разногласиями относительно очередности уплаты, чтобы избежать проблем, связанных с взысканием убытков, — посоветовал Стасюк.

В отношении имущественных налогов управляющему также не рекомендуется без позиции суда, банков и других кредитов самостоятельно принимать решение об очередности их уплаты. Требования по таким долгам могут удовлетворить в порядке расходов на содержание залогового имущества — то есть сверх приоритета и даже раньше любых текущих платежей.