Банки обяжут за 24 часа предоставлять в МВД данные о переводе цифровых денег

МВД России предлагает обязать банки и кредитные организации предоставлять правоохранителям запрашиваемую ими информацию, в том числе о переводах цифровых денег, не позднее трех рабочих дней, а при технической возможности - в течение суток, об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Законопроектом предлагается дополнить статью 21 УПК РФ положением, устанавливающим новые обязанности операторов по переводу денежных средств, операторов по переводу электронных денежных средств и операторов связи. <...> Они будут должны предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента их поступления или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок", - сказали в пресс-центре.