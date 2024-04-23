МВД хочет приостанавливать денежные переводы в рамках уголовного преследования

Следователям и дознавателям могут разрешить приостанавливать операции по переводу денег на 10 дней, если они сочтут, что счета или денежные средства использовались в преступной деятельности по уголовным делам, находящимся в их производстве, следует из сообщения пресс-службы МВД России. Для этого им нужно будет получить согласие руковдителя следственного органа или прокурора.

Министерство подготовило законопроект и предлагает дополнить статью 21 Уголовно-процессуального кодекса положением, которое обяжет операторов по переводу денежных средств (то есть банки, НКО и РНКО — FM) и связи предоставлять правоохранительным органам информацию в течение трех рабочих дней с момента поступления запроса или в указанный в запросе срок.

«Запросы, направленные в форме электронного документа, которые могут быть обработаны посредством автоматизированных информационных систем указанных операторов, будут подлежать исполнению в течение 24 часов с момента их поступления, если иные сроки не установлены федеральными законами». — говорится в сообщении МВД.

Порядок взаимодействия операторов по переводу денежных средств, операторов электронных денежных средств, операторов связи с госрганами при исполнении этих запросов будет устанавливаться правительством.

Также законопроект, предложенный министерством, предлагает разрешить следователям получать данные о телефонных разговорах до решения суда в течение 10 дней.