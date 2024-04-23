Wildberries будет самостоятельно распродавать товары селлеров-должников со скидками

Если продавцы больше 5 недель подряд не оплачивают услуги маркетплейса, Wildberries установит скидки на их товары и продаст их в счет долга.

Маркетплейс Wildberries изменил оферту для продавцов, большинство из них затрагивают управление задолженностями. Теперь площадка получит право продавать товары селлеров в счет долга за свои услуги.

Новые правила касаются продавцов с непогашенной задолженностью перед маркетплейсом, чей товар хранится на складах Wildberries, а его оборачиваемость составляет более 120 дней в расчете за год. Об этом сказано в телеграм-канале Ассоциации участников рынка электронной коммерции.

Маркетплейс будет делать скидки на товары, но продавец в любой момент сможет изменить первоначальную цену или оформить возврат своей продукции со склада.

Размер скидки зависит от периода оборачиваемости товара. При этом на такие товары могут распространяться преимущества акций и распродаж Wildberries — например, дополнительное продвижение в поиске и каталоге платформы, — говорится в сообщении.

По заверениям самой площадки новая оферта повлияет на работу менее 1% селлеров, которые не гасят задолженность более 5 недель подряд. Изменения не распространятся на новых продавцов, а также на селлеров, чьи товары пострадали на складе в Шушарах.

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