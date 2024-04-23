Администрация президента отказалась смягчить наказание за утечки

Власти не согласились назначать компаниям, допустивши утечку, штрафы по нижней границе. При первом инциденте нарушители заплатят до 15 млн рублей, а при повторном — от 0,1 до 3% выручки за календарный год.

Поправки ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных не нашли одобрения у администрации президента. В них предлагалось смягчить наказание для компаний при соблюдении определенных условий.

Например, если организация направляет 0,1% оборотных средств на кибербезопасность, соответствует требованиям закона о персональных данных и выплачивает компенсации пострадавшим, то компания может назначить штраф по нижней границе. Об этом пишет «Коммерсант».

Применение такого механизма дифференциации административной ответственности позволит избежать необоснованно высоких штрафов в отношении компаний, которые несут существенные затраты на обеспечение информационной безопасности и защиту персональных данных, — сказали представители «Мегафон».

Госдума в первом чтении приняла поправки к КоАП, по которым за первое нарушение предприятия, допустившие утечку, будут платить до 15 млн рублей.

В случае повторного инцидента штраф будет оборотным и составит от 0,1 до 3% выручки за календарный год. Не менее 15 млн рублей и не более 500 млн.