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ЭДО в кадровом учете

Госкомпании будут участвовать в эксперименте по кадровому электронному документообороту

Минцифры собирается продлить эксперимент по внедрению КЭДО до 27 ноября 2024 года, а также включить в него государственные компании.

Минцифры расширит пилотный проект по использованию кадрового электронного документооборота (КЭДО) на госслужбе. Кроме ведомств в него войдут госкомпании и организации с государственным участием.

Все участники эксперимента получат право работать в федеральной государственной информационной системе ЕИСУКС, на базе которой будут создаваться, подписываться и храниться кадровые документы. Об этом пишет «Коммерсант».

Инициатива интересная. Продукт нам пока не знаком, поэтому вопрос требует изучения. «Ростех» готов внедрять зрелые отечественные цифровые решения, которые позволят сократить бумажный документооборот и отвечают нашим корпоративным требованиям, — сказали в госкорпорации.

С 1 июля 2023 по 31 мая 2024 года государственные учреждения участвуют в эксперименте по внедрению КЭДО. Среди участников: Минцифры, Федеральное казначейство, ФНС, а также федеральные госслужащие и те, кто желает работать в ведомствах.

Если эксперимент пройдет успешно, ведомства могут первыми перейти на обязательный кадровый ЭДО, а значит, введения обязательности для других российских организаций также можно ожидать в течение ближайших 5 лет, — заявила руководитель сервиса «Контур.КЭДО» Юлия Попова.

Эксперимент планируют продлить до 27 ноября 2024 года, поскольку Минцифры дополнили проект положением о наделении кадровых служб госорганов правом на прием заявлений на выдачу сертификатов ключей проверки электронной подписи.

Так гражданские служащие смогут получить сертификат ЭЦП без визита в удостоверяющие центры.

Комментарии

3
  • s.ivanova_

    Интересно, сколько времени понадобится корпорациям, чтобы все это перевести в электронный вид?

    • Ирина

      Когда прикажут, тогда и переведут.

  • indiebeer
    Руководитель

    Легче будет оформлять мертвых душ - всё электронно подписали, человек как будто бы и работает

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