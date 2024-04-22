ВТБ увеличит переводы по СБП без комиссии до 30 млн рублей

С 1 мая все банки должны убрать комиссию с переводов до 30 млн рублей на собственные счета клиентов. ВТБ сделает это раньше — 23 апреля.

С 23 апреля ВТБ увеличит лимит переводов по Системе быстрых платежей (СБП) между собственными счетами клиентов до 30 млн рублей в месяц. За эти операции банк не будет удерживать комиссию.

Для клиентов ВТБ новые тарифы вступают в силу с 23 апреля, переводы на свой счет по реквизитам и самому себе в другой банк через СБП будут бесплатными на сумму 30 млн рублей в месяц. С 1 мая можно будет также пополнить свой счет на эту сумму в ВТБ без комиссии, — сказали в пресс-служба ВТБ.

Для переводов клиентам других банков ВТБ сохранит действующие тарифы. Другому человеку можно отправить через СБП до 100 000 рублей в месяц. Все, что выше этой суммы, будет облагаться комиссией в размере 0,5%. Минимум — 10 рублей, максимум — 3000.

С 1 мая 2024 года финансовые организации должны сделать бесплатными денежные переводы по СБП и реквизитам. Сумма до 30 млн рублей в месяц не будет облагаться банковской комиссией. Мы писали про это здесь.