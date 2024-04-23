Названы регионы, где больше всего шансов развивать туристический бизнес

По проекту «Земля для туризма» выявили более 6,1 тыс. га для создания туристических объектов.

Выявлено 669 земельных участков и территорий по проекту «Земля для туризма», который реализует Росреестр с 2022 года. Их общая площадь более 6106 га, сообщил заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Проект «Земля для туризма» – динамично развивающийся сервис, который направлен на вовлечение в оборот земель для создания туристических объектов. Только с начала этого года выявлено 38 участков площадью 272,08 га для создания туристических объектов, а также 493 объекта туристического интереса. В реестр входят национальные парки, заповедники, памятники архитектуры и другие объекты, а также расположенные поблизости от них территории. Важно, что Росреестр не просто создает банк земельных участков, а работает над вовлечением их в оборот. В пользование заинтересованным лицам уже предоставлено 38 участков и территорий площадью 171,7 га. Проект способствует развитию внутреннего туризма и обеспечению качественного отдыха россиян, а также в целом влияет на рост экономики страны, – сказал Хуснуллин.

Проект «Земля для туризма» реализуется по решению правительственной комиссии по региональному развитию. На сегодняшний день его участниками стали уже 48 субъектов РФ.

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский сообщил, что до конца 2024 года число задействованных в проекте регионов планируется увеличить до 60, с ними будут заключены соответствующие соглашения. В настоящее время в рамках сервиса «Земля для туризма» на публичной кадастровой карте размещены сведения о 564 свободных участках общей площадью 5143,06 га. Получить информацию о свободных участках и подать заявление на их получение может любой желающий, в том числе потенциальные инвесторы.

Наибольшее количество земельных участков, возможных для вовлечения в туристскую деятельность, выявлено в Приволжском федеральном округе – 186 участков общей площадью 1824 га. Здесь лидерами стали Башкортостан (13 участков площадью 615 га), Саратовская область (31 участок площадью 300 га) и Самарская область — 32 участка площадью 257 га.

На втором месте – Северо-Западный федеральный округ (56 участков площадью 1252 га), среди лидеров – Карелия (20 участков площадью 874 га) и Ленинградская область (12 участков площадью 265 га).

На третьем месте – Сибирский федеральный округ (120 участков площадью 938 га). Лучшие показатели у Новосибирской области (15 участков площадью 336 га) и Алтайского края — 25 участков площадью 244 га.

По количеству выявленных объектов туристического интереса лидируют Новосибирская область (50), Республика Дагестан (40), Сахалинская (35), Челябинская (29) области и Пермский край (26).

Поиском подходящих территорий в регионах занимаются оперативные штабы, они же анализируют потенциал этих территорий и разрабатывают стратегии для улучшения использования земли. В состав штабов входят представители территориальных управлений Росреестра, филиалов ППК «Роскадастр», региональных органов власти и профессионального сообщества.