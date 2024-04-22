₽ Заказать рекламу
Импорт

Властям предложили создать реестр импортных видеоигр

Чтобы устранить с рынка серых импортеров, которые не платят НДС и таможенные пошлины, дистрибьютеры игр предлагают создать реестр одобренных видеоигр и их импортеров.

Русская ассоциация дистрибьютеров и импортеров видеоигр предложила правительству создать реестр всех игр, которые поставляются в РФ.

В новый реестр могут внести всех дистрибуторов, а также сами наименования игр, «одобренные в первую очередь с точки зрения содержания», пишет «Коммерсант».

Создание таких списков поможет устранить серых импортеров, которые не платят таможенные пошлины и НДС. Гендиректор компании-импортера «Ачивка» Яша Хаддажи сообщил, что продавцы экономят на пошлинах и НДС до 30% от стоимости товара.

Сейчас за поставкой видеоигр на физических носителях следит Роспотребнадзор, а на цифровых — Роскомнадзор. Собеседник издания считает, что объединить реестры невозможно, а сделать два отдельных — бессмысленно.

Комментарии

9
  • Елена Балаклицкая

    Реестр на реестре и реестром погоняет. Задолбали уже. На каждый чих эти реестры создают. Потом штрафовать будут, потому что в этот реестр надо будет какие-то данные подавать, а ты не подашь!

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      На каждый чих эти реестры создают. Потом штрафовать будут, потому что в этот реестр надо будет какие-то данные подавать, а ты не подашь!

      Реестр с соплями?

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    объединить реестры невозможно, а сделать два отдельных — бессмысленно.

    Объяснение - шедевр!

    • VadimBA

      Объяснение - шедевр!

      Все банально и просто:

      Это наша корова и мы ее доим. (с)

Бесплатно с Хранение документов

Сроки хранения электронных документов в 2024 году

Разберем, сколько нужно хранить налоговые, бухгалтерские и кадровые документы в электронном формате.

Сроки хранения электронных документов в 2024 году

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Экономика России

Для биотехнологий введут налоговые стимулы

Путин поручил правительству принять меры налогового стимулирования для развития биотехнологий.

Поиск работы бухгалтеров

Секреты успешного собеседования для бухгалтеров: как подготовиться и произвести впечатление

Давайте вместе разберемся, какие наиболее часто задаваемые вопросы на собеседовании бухгалтеру и дадим рекомендации по подготовке к ним.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Экономика России

Стоимость пасхального набора выросла: на сколько

За кулич, творожную пасху и десяток яиц покупатели заплатят в среднем больше 1,1 тысячи рублей. Динамика цен на эти продукты обогнала официальную инфляцию.

3
Наталья Горячая
НДС

Право на вычет: НДС с консультационных услуг

Как часто вы заказываете подготовку и проведение технических презентаций, мастер-классов и семинаров с элементами обучения сотрудников отдела продаж?

ФСБУ НМА

❓ Как учитывать нематериальные активы со сроком менее 12 месяцев

По ФСБУ 14/2022 одним из признаков НМА является предназначение для использования этого актива в течение периода более 12 месяцев. А если срок меньше 12 месяцев – как его учитывать?

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Интернет и IT

Систему «Антифрод» подключат к голосовым вызовам через интернет

Роскомнадзор будет следить за мошенниками, которые пытаются дозвониться до пользователей в популярных мессенджерах.

Ведение бизнеса

Затраты на ж/д перевозки сельхозпродукции снизятся

Кабмин и РЖД начали работу над снижением затрат на транспортировку сельскохозяйственной продукции по железной дороге.

Импорт

Властям предложили создать реестр импортных видеоигр

Чтобы устранить с рынка серых импортеров, которые не платят НДС и таможенные пошлины, дистрибьютеры игр предлагают создать реестр одобренных видеоигр и их импортеров.

9
Ведение бизнеса

Knauf передаст свой бизнес в РФ местным менеджерам

После 30 лет работы в России немецкая компания Knauf решила закончить работу в стране.

Кредитование

Кредиты на сельское хозяйство в новых регионах станут более доступными

Такое поручение дал президент по итогам рабочей поездки в Ставропольский край.

Александр Андрианов
ФСБУ Аренда

О рисках у лизингодателя в случае досрочного расторжения договора лизинга

Как отражается операция по досрочному расторжению договора лизинга в бухгалтерском и налоговом учете? Какие могут возникнуть налоговые риски у лизингодателя?

Разборы законов

1 260
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Инвестиции

СПБ Биржа будет снова работать с подсанкционными российскими брокерами

Брокеры, которые попали под санкции, получат доступ к торгам, чтобы розничные инвесторы могли участвовать в IPO российских компаний.

Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

Как повысить стоимость бизнеса при его продаже. Советы эксперта

Для увеличения стоимости бизнеса при его продаже рекомендуется обратиться к профессиональному оценщику. Он определит точную стоимость бизнеса с учётом его доходности, ситуации на рынке и внешних факторов, которые могут влиять на бизнес-процессы.

Клерк Бизнес
Реклама

Акция 3+1 только до конца апреля!

Оформи тариф на рекламную кампанию на 3 месяца и получи дополнительный месяц гарантированных лидов в подарок!

Акция 3+1 только до конца апреля!
Общество

Цифра дня. Про праздники и перезагрузку

Большинство работающих россиян успевает отдохнуть и «перезагрузиться» в майские праздники.

Цифра дня. Про праздники и перезагрузку
1
Первая Экспертная Бухгалтерия
Права потребителей

Как оформить ценники на товар, чтобы избежать штрафа 500 000 ₽

Многие магазины оформляют ценники так, чтобы привлечь внимание покупателей: используют яркие цвета и необычные названия, «забывают» указать цену или не включают в нее эквайринг. Некоторые из этих приемов законны, другие — приводят к крупным штрафам. Давайте разбираться!

Как оформить ценники на товар, чтобы избежать штрафа 500 000 ₽
Детские пособия

Можно ли оформить пособие на ребенка, если один из родителей не работает

Главный критерий при назначении единого пособия на ребенка — доходы.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
«Мои самозанятые»
Бухгалтерский учет

Различия в бухучете при работе через онлайн-платформу «Мои самозанятые» и при прямом сотрудничестве с исполнителем 

Прямое сотрудничество с внештатными исполнителями отличается от работы через онлайн-платформу «Мои самозанятые» тем, что в первом случае заказчик переводит деньги самозанятым напрямую, а во втором — пополняет баланс счета личного кабинета. Поэтому и бухгалтерские проводки формируются по-разному.

Различия в бухучете при работе через онлайн-платформу «Мои самозанятые» и при прямом сотрудничестве с исполнителем 

Интересные материалы

Госзакупки

К госзакупкам не допустят компании с недостоверными сведениями о своей работе

Компании злоупотребляют 44-ФЗ и указывают недостоверную информацию об опыте работы. Чтобы этого избежать, депутаты предложили не допускать к торгам участников, которые раньше выигрывали тендеры благодаря ложной информации.