Властям предложили создать реестр импортных видеоигр

Чтобы устранить с рынка серых импортеров, которые не платят НДС и таможенные пошлины, дистрибьютеры игр предлагают создать реестр одобренных видеоигр и их импортеров.

Русская ассоциация дистрибьютеров и импортеров видеоигр предложила правительству создать реестр всех игр, которые поставляются в РФ.

В новый реестр могут внести всех дистрибуторов, а также сами наименования игр, «одобренные в первую очередь с точки зрения содержания», пишет «Коммерсант».

Создание таких списков поможет устранить серых импортеров, которые не платят таможенные пошлины и НДС. Гендиректор компании-импортера «Ачивка» Яша Хаддажи сообщил, что продавцы экономят на пошлинах и НДС до 30% от стоимости товара.

Сейчас за поставкой видеоигр на физических носителях следит Роспотребнадзор, а на цифровых — Роскомнадзор. Собеседник издания считает, что объединить реестры невозможно, а сделать два отдельных — бессмысленно.