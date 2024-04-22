Властям предложили создать реестр импортных видеоигр

Русская ассоциация дистрибьютеров и импортеров видеоигр предложила правительству создать реестр всех игр, которые поставляются в РФ.
В новый реестр могут внести всех дистрибуторов, а также сами наименования игр, «одобренные в первую очередь с точки зрения содержания», пишет «Коммерсант».
Создание таких списков поможет устранить серых импортеров, которые не платят таможенные пошлины и НДС. Гендиректор компании-импортера «Ачивка» Яша Хаддажи сообщил, что продавцы экономят на пошлинах и НДС до 30% от стоимости товара.
Сейчас за поставкой видеоигр на физических носителях следит Роспотребнадзор, а на цифровых — Роскомнадзор. Собеседник издания считает, что объединить реестры невозможно, а сделать два отдельных — бессмысленно.
Комментарии9
Реестр на реестре и реестром погоняет. Задолбали уже. На каждый чих эти реестры создают. Потом штрафовать будут, потому что в этот реестр надо будет какие-то данные подавать, а ты не подашь!
Реестр с соплями?
я бы отправила!
Объяснение - шедевр!
Все банально и просто:
Это наша корова и мы ее доим. (с)
странно, что раньше не создали такой реестр