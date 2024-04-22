На фоне массового отказа заграничных банков работать с «Мирром» и российским бизнесом регулятор Гонконга разрешил банкам не соблюдать американские санкции против России, Китая и Ирана — при условии выполнения ограничений ООН.

Чтобы реакция политические события и требования была адекватной для финансовых компаний, бизнеса и страны, банки должны разработать и внедрить тщательную оценку юридических, деловых и коммерческих рисков.

Ранее ведущая гонконгская газета South China Morning Post проинформировала о том, что российские бизнесмены сталкиваются с трудностями при осуществлении банковских операций в Гонконге из-за западных санкций, введенных из-за ситуации на Украине. В частности, по данным издания, британско-гонконгская банковская группа HSBC приостановила инвестиционные услуги для своих клиентов из России в мегаполисе.