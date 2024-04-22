Регулятор Гонконга сообщил, что банки региона не обязаны следовать антироссийским санкциям

На фоне массового отказа заграничных банков работать с «Мирром» и российским бизнесом регулятор Гонконга разрешил банкам не соблюдать американские санкции против России, Китая и Ирана — при условии выполнения ограничений ООН.
Чтобы реакция политические события и требования была адекватной для финансовых компаний, бизнеса и страны, банки должны разработать и внедрить тщательную оценку юридических, деловых и коммерческих рисков.
Ранее ведущая гонконгская газета South China Morning Post проинформировала о том, что российские бизнесмены сталкиваются с трудностями при осуществлении банковских операций в Гонконге из-за западных санкций, введенных из-за ситуации на Украине. В частности, по данным издания, британско-гонконгская банковская группа HSBC приостановила инвестиционные услуги для своих клиентов из России в мегаполисе.
Комментарии3
Так держать!
Разрешить-то он разрешил, но захотят ли сами банки этим воспользоваться.
Под санкции, в случае чего, попадают конкретные банки, а не регулятор.
Так он ничего и не запрещал.
Некоторые, скорее всего, захотят - за очень дополнительную плату.