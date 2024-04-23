Есть ли на майских праздниках-2024 сокращенные рабочие дни

По ТК работаем на 1 час меньше, если за этим рабочим днем сразу идет нерабочий праздничный день. То есть государственный праздник.

Согласно ч. 1 ст. 95 ТК, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.

Поэтому меньше на 1 час работаем только 8 мая в среду, так как госпраздник 9 мая-День Победы идет сразу же за ним.

А вот на этой длинной шестидневной рабочей неделе в субботу 27 апреля придется работать полный день, поскольку 1 мая отстоит от него на три дня.

В итоге при пятидневной рабочей неделе отдыхаем 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Далее — всего два рабочих дня: 2 и 3 мая. И потом снова короткая рабочая неделя: с 6 по 8 мая и длинные выходные в честь Дня Победы, которые продлятся четыре дня подряд — 9, 10, 11 и 12 мая. Это разъяснял и Роструд.

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