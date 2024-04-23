Обновите карьеру к лету! Курсы по ВЭД, управленке, кадровому учету и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!

До лета осталось не так много времени, однако его вполне хватит, чтобы освоить новый участок работы или даже стать бухгалтером с нуля!
Мы выбрали курсы, с которыми вы расширите свой профессиональный инструментарий, сможете сменить формат работы и увеличить доход. Пора начать копить на волшебный отпуск!
Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.
Цена: 3 690 рублей вместо
18 990 рублей.
Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования
На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.
Цена: 3 690 рублей вместо
12 700 рублей.
ВЭД: учет и налогообложение
Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.
Цена: 3 690 рублей вместо
18 990 рублей.
Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С
На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.
Цена: 3 690 рублей вместо
18 990 рублей.
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