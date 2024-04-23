Обновите карьеру к лету! Курсы по ВЭД, управленке, кадровому учету и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!

Приведите знания в форму! Воспользуйтесь акцией и пройдите топовые онлайн-курсы «Клерка» по ВЭД, кадровому и управленческому учету за 3 690 рублей! Получите повышение и увеличьте свой доход с новыми навыками. Кроме этого, вы можете освоить профессию бухгалтера с нуля также за 3 690 рублей.

До лета осталось не так много времени, однако его вполне хватит, чтобы освоить новый участок работы или даже стать бухгалтером с нуля!

Мы выбрали курсы, с которыми вы расширите свой профессиональный инструментарий, сможете сменить формат работы и увеличить доход. Пора начать копить на волшебный отпуск!

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.

Цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Цена: 3 690 рублей вместо 12 700 рублей.

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Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.

Цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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