Маркетплейсы просят власти сохранить право на платный возврат товаров

Удержание платы за возврат товаров на склад не позволит недобросовестным продавцам получать преимущество, заказывая товары конкурентов в отдаленные регионы.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация представителей электронной торговли Сибири (АПЭТ) просят Совет Федерации и Госдуму скорректировать законопроект о маркетплейсах и позволить площадкам брать плату за возврат товаров на склад.

Как сказано в обращении, продавцы сами заказывают у конкурентов товары и оформляют доставку в отдаленные регионы, а потом получают конкурентное преимущество, поскольку у реальных покупателей нет возможности выбрать продукцию конкурента. Об этом пишет РБК.

«При этом доставка каждой единицы товара имеет определенную стоимость, которая должна быть кем-то оплачена: продавцом, маркетплейсом или потребителем», — говорится в письме.

Законопроект предполагает запретить интернет-площадкам, на которые приходится больше 20% от всех сделок, брать с контрагентов плату за свои услуги более 10%. Также им нельзя проводить акции без согласия партнеров и менять оферту без предупреждения.

Ранее мы писали, что кабмин не поддержал запреты для маркетплейсов.