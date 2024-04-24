ФАС обнаружила картельные соглашения при выполнении нацпроектов

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки сговора на торгах за право выполнения проектных и строительных работ в Москве, Приморском крае и ХМАО.
«Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей», — сказано на сайте ФАС.
Бизнес подозревают в заключении картельного сговора, чтобы поддержать цены на торгах в рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Образование». Общая сумма начальных цен тендеров превысила 2,8 млрд рублей.
Нарушителям грозят оборотные штрафы по ч. 2 ст. 14.32 КоАП.
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