ФАС обнаружила картельные соглашения при выполнении нацпроектов

Компании и ИП вступили в картельный сговор для поддержания цен на торгах. Общая сумма контрактов превысила 2,8 млрд рублей.

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки сговора на торгах за право выполнения проектных и строительных работ в Москве, Приморском крае и ХМАО.

«Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей», — сказано на сайте ФАС.

Бизнес подозревают в заключении картельного сговора, чтобы поддержать цены на торгах в рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Образование». Общая сумма начальных цен тендеров превысила 2,8 млрд рублей.

Нарушителям грозят оборотные штрафы по ч. 2 ст. 14.32 КоАП.