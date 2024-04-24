Производителям алкоголя упростят получение лицензий

Власти сократят сроки получения лицензий на производство и оборот алкоголя, а также урежут список документов для получения разрешений.

Комитет Совета Федерации поддержал законопроект, который сократит число документов, нужных для оформления лицензии на производство и оборот алкогольной продукции, а также сроки получения разрешения.

«В случае изменения наименования лицензиата (без его реорганизации) или изменения адреса места его нахождения, вследствие которого не меняется код причины постановки на учет обособленного подразделения этой организации по месту осуществления лицензируемой деятельности, переоформление лицензии осуществляется лицензирующим органом в автоматическом режиме», — сказано в пояснительной записке.

Срок рассмотрения заявлений на получение лицензии сократится с 30 календарных дней до 20 рабочих. Всю информацию от соискателей будут проверять в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.