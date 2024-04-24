₽ Заказать рекламу
Лицензирование

Производителям алкоголя упростят получение лицензий

Власти сократят сроки получения лицензий на производство и оборот алкоголя, а также урежут список документов для получения разрешений.

Комитет Совета Федерации поддержал законопроект, который сократит число документов, нужных для оформления лицензии на производство и оборот алкогольной продукции, а также сроки получения разрешения.

«В случае изменения наименования лицензиата (без его реорганизации) или изменения адреса места его нахождения, вследствие которого не меняется код причины постановки на учет обособленного подразделения этой организации по месту осуществления лицензируемой деятельности, переоформление лицензии осуществляется лицензирующим органом в автоматическом режиме», — сказано в пояснительной записке.

Срок рассмотрения заявлений на получение лицензии сократится с 30 календарных дней до 20 рабочих. Всю информацию от соискателей будут проверять в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

Начать дискуссию

Пользователи интернета

В Google Play вернулось приложение 2ГИС

Спустя 9 месяцев сервис 2ГИС вернулся в Google Play. Теперь пользователи могут установить картографическое приложение на Android-устройства.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бухгалтеры

🔥 Обновленная подписка «Клерк.Премиум»: две экспертные консультации и доступ к базе из 20 тыс. решенных вопросов

Купите обновленную подписку «Клерк.Премиум» и получите две бесплатные консультации экспертов, а также доступ к базе из более чем 20 тыс. решенных вопросов.

Общество

В стране появится карта «Помощь» для поддержки людям в трудной жизненной ситуации

По социальной карте «Помощь» люди, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, смогут получать товары первой необходимости и лекарства.

Календарь вебинаров

8
Лучшие спикеры, новый каждый день
Банковские гарантии

С 1 мая — три новые формы заявлений по налогам

ФНС утвердила новые бланки и форматы заявлений для возмещения НДС, акциза, а также по банковским гарантиям.

Инвестиции

Сбер выплатит инвесторам дивиденды за 2023 год: сколько

Держатели акций Сбербанка получат дивиденды в размере 33,3 рубля на одну ценную бумагу.

Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в апреле 2024 года

В уведомлении за апрель не будет взносов. Будет и НДФЛ с 1 по 22 апреля и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в апреле 2024 года

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Лицензирование

Производителям алкоголя упростят получение лицензий

Власти сократят сроки получения лицензий на производство и оборот алкоголя, а также урежут список документов для получения разрешений.

Кадры

88% соискателей ждут обратной связи после собеседования

Кандидаты хотят получить от работодателей оценку своих сильных и слабых сторон, а также понять, как им вести себя во время следующих собеседований.

1
Налоговые проверки

С 29 апреля — новая форма уведомления в налоговую о невозможности подачи документов в срок

ФНС утвердила новые форму и формат уведомления в налоговую о невозможности представления в установленные сроки документов и информации в электронной форме.

Пользователи интернета

Роскомнадзор заблокировал 150 VPN-сервисов

Ведомство без решения суда заблокировало около 700 материалов с рекламой сервисов по обходу блокировок.

Dbrain
Карьера бухгалтера

Бухгалтер или бугалтер? Как рассказать историю о своей профессии правильно 

Откуда произошло и что означает слово «бухгалтер»? Кто был первым бухгалтером? И был ли этот человек миллионером?

Бухгалтер или бугалтер? Как рассказать историю о своей профессии правильно 
6
Банки

На ликвидацию банка QIWI нужно больше 2 млрд рублей

Основная статья расходов — затраты на увольнение сотрудников, они составят почти 1,9 млрд рублей.

Разборы законов

1 262
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Отпуска

Правительство Таиланда согласовало 60-дневный безвизовый режим для россиян

Кабинет министров Таиланда принял решение о 60-дневном безвизовом режиме для россиян с 1 мая, сообщил премьер страны.

vladp18
Бухгалтеры

Психологические типы бухгалтеров, которые встречаются на практике

Бухгалтеры играют жизненно важную роль в организациях, выполняя задачи, связанные с финансовым учетом и отчетностью. Помимо технических навыков, им необходимы определенные психологические качества для эффективного выполнения своей работы.

1
Маркетплейсы

Маркетплейсы просят власти сохранить право на платный возврат товаров

Удержание платы за возврат товаров на склад не позволит недобросовестным продавцам получать преимущество, заказывая товары конкурентов в отдаленные регионы.

5
Дмитрий Очкаев
НДФЛ

Самозанятого признали работником. Как считать НДФЛ?

Должен ли при таком доначислении учитываться налог, уплаченный самим самозанятым?

Самозанятого признали работником. Как считать НДФЛ?
Ярослав Сафронов
Банкротство

Как доказать добросовестность при покупке автомобиля у банкрота?

Купить автомобиль с рук или в автосалоне и не стать участником судебного дела, на сегодня задача не из легких, но еще сложнее выиграть суд, если арбитражный управляющий продавца подаст иск о признании договора купли-продажи недействительной сделкой.

Налоговая отчетность

С 1 мая налоговую отчетность нужно сверять с новыми контрольными соотношениями

В связи с изменениями в НК ФНС утвердила новый перечень контрольных соотношений показателей налоговых деклараций и расчетов.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Первая Экспертная Бухгалтерия
Декларация по УСН

Возможные ошибки в декларации УСН для ИП: проверьте перед отправкой

Крайний срок для подачи декларации ИП в 2024 году — 25 апреля. До дедлайна осталось всего несколько дней, но перед подачей отчетности не забудьте тщательно ее проверить. Мы собрали основные ошибки, которые встречаются в декларациях УСН у ИП. Нет ли их в вашей декларации? 

Возможные ошибки в декларации УСН для ИП: проверьте перед отправкой

Интересные материалы

Projecto.pro
Менеджмент

Организация эффективной коммуникации компании. Для чего необходима и как наладить

Одним из главных процессов, позволяющих эффективно взаимодействовать отдельным сотрудникам, отделам, филиалам компании, является налаживание эффективно работающих коммуникаций.

Организация эффективной коммуникации компании. Для чего необходима и как наладить