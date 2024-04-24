С 1 мая очередной вид продуктов питания подлежит обязательной маркировке

С 1 апреля и до 1 мая производители и импортеры икры должны быть зарегистрированы в системе и полностью настроить все процессы по оплате кодов, подаче сведений в систему маркировки об обороте и выводу из оборота.
Система «Честный ЗНАК» уточнила, что регистрация обязательна с 1 апреля и не зависит от сезонности фактического производства.
Это значит, что до 1 мая всем производителям и импортерам икры необходимо:
Оформить УКЭП на руководителя организации или ИП.
Зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе» с помощью УКЭП, добавив в личном кабинете товарную группу «Морепродукты».
Выбрать техническое решение, которое подходит для вашего бизнеса.
Настроить все производственные процессы.
Обучить работников полному циклу работы с маркировкой.
Правила маркировки и прослеживания икры осетровых и лососевых рыб регламентированы постановлением правительства РФ от 29.11.2023 № 2028.
Ранее проходил эксперимент по маркировке икры, в котором в итоге приняли участие более 100 компаний. Об этом мы рассказывали тут.
По заверениям производителей цены на продукцию из-за этого не вырастут, так как продукция сама по себе дорогая.
Потребители теперь смогут проверять икру на подлинность с помощью приложения «Честный ЗНАК».
Начать дискуссию