Что делать, если ИП на УСН уже сдал уведомление по ЕНП без уменьшения на взносы 1%

Письмо ФНС с разрешением уменьшать налог по УСН за 2024 год на взносы 1% за 2024 год вышло в начале апреле. Но некоторые ИП узнали о новых правилах, когда уже посчитали налог и сдали уведомление.

В частности, так поступил участник нашего форума. ИП не применил вычет на взносы 1%, потому что не знал, что это теперь можно.

Варианты выхода из этой ситуации такие:

Пересдать уведомление с правильной суммой, а переплату либо оставить на ЕНС, либо вернуть на счет. Оставить все как есть и применить этот вычет при расчете аванса за полугодие.

Если же ИП уведомление без учета уменьшения сдал, а сам налог не заплатил, то он должен либо платить всю сумму из уведомления, либо пересдавать его.

В корректировочном уведомлении указывают все те же реквизиты (КБК, код ОКТМО, код периода 34/01), но другую — правильную сумму.

Пример

Доход ИП за 1 квартал 2024 года составил 1 200 000 руб.

Аванс по УСН – 1 200 000 х 6% = 72 000 руб.

Вычет на фиксированные взносы за 2024 год – 49 500 руб.

Вычет на взносы 1% за 2024 год – 9 000 руб.

Аванс к уплате 72 000 – 49 500 – 9 000 = 13 500 руб.

Если ИП сдал уведомление на сумму 22 500 руб., сейчас он может сдать новое уведомление на 13 500 руб.

Более того: аванс по УСН за 1 квартал можно уменьшить и на взносы 1%, которые потом будут рассчитаны с дохода за 2, 3, 4 квартал. То есть ИП из нашего примера может уменьшить аванс по УСН до нуля и вообще не сдавать уведомление по ЕНП.

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