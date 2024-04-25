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Пришло требование от ФНС: как ответить

Игнорировать требования ФНС нельзя, иначе организации или ИП могут получить штрафы, а их счета заблокируют.

Инспекторы рассылают несколько видов требований. Самое популярное — о представлении пояснений. Его могут направить после сдачи в ИФНС расчета по страховым взносам (РСВ), декларации или другого отчета. Иногда налоговая просит у бизнеса объяснение, почему зарплаты у работников ниже среднеотраслевых или почему сотрудникам стали платить меньше.

В таком требовании должны быть указаны:

  • причины, для чего налоговикам нужны пояснения;

  • какую информацию представить и какие документы понадобятся для ее подтверждения;

  • срок ответа на требование.

Организация или ИП могут получить требование о представлении документов во время камеральной или выездной проверки. В документе указывают основание направления требования, срок передачи запрашиваемых документов, а также их перечень. Список будет не точным, но все бумаги связаны с расчетом и уплатой налогов и обязаны иметь отношение к предмету и периоду проверки.

Налоговая может прислать требование представить документы, когда проверка идет в отношении контрагентов. Запрашивают информацию о сделках.

Бизнес также может получить требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, штрафа или пени. Их присылают, когда организации пропустили дату уплаты, допустили ошибки в реквизитах или перевели меньше средств, чем нужно. В требовании указана сумма задолженности и срок ее погашения. Если не успеть, то по решению ФНС расчетный счет могут заблокировать.

Узнайте больше о том, как построить эффективную линию защиты своих прав и защитить себя и свой бизнес при налоговых проверках. Смотрите вебинар «Как защитить себя в 2024 году при налоговых проверках. Советы адвоката».

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Сергей Козлов, адвокат МКА «Юлова и партнеры», поможет вам разобраться в следующих темах:

  • Требование инспекции о представлении документов и пояснений.

  • Показания свидетелей и оценка этих показаний с точки зрения их соответствия фактическим обстоятельствам дела.

  • Недостатки решения налогового органа. Как их можно обратить в пользу налогоплательщика.

  • Подтверждение реальности хозяйственных операций с контрагентами.

  • Двойные подходы (стандарты) налоговых органов к одним и тем же ситуациям.

  • Проявление должной осмотрительности при выборе поставщиков, заключении и исполнении договоров и много другое, что позволит эффективно защитить права налогоплательщика.

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