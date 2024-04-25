Пришло требование от ФНС: как ответить

Игнорировать требования ФНС нельзя, иначе организации или ИП могут получить штрафы, а их счета заблокируют.

Инспекторы рассылают несколько видов требований. Самое популярное — о представлении пояснений. Его могут направить после сдачи в ИФНС расчета по страховым взносам (РСВ), декларации или другого отчета. Иногда налоговая просит у бизнеса объяснение, почему зарплаты у работников ниже среднеотраслевых или почему сотрудникам стали платить меньше.

В таком требовании должны быть указаны:

причины, для чего налоговикам нужны пояснения;

какую информацию представить и какие документы понадобятся для ее подтверждения;

срок ответа на требование.

Организация или ИП могут получить требование о представлении документов во время камеральной или выездной проверки. В документе указывают основание направления требования, срок передачи запрашиваемых документов, а также их перечень. Список будет не точным, но все бумаги связаны с расчетом и уплатой налогов и обязаны иметь отношение к предмету и периоду проверки.

Налоговая может прислать требование представить документы, когда проверка идет в отношении контрагентов. Запрашивают информацию о сделках.

Бизнес также может получить требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, штрафа или пени. Их присылают, когда организации пропустили дату уплаты, допустили ошибки в реквизитах или перевели меньше средств, чем нужно. В требовании указана сумма задолженности и срок ее погашения. Если не успеть, то по решению ФНС расчетный счет могут заблокировать.

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