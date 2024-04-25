С 3 мая — новый регламент подачи по электронке документов и сведений в СФР

22 апреля Минюст зарегистрировал приказ СФР от 12.01.2024 № 9, который утвердил новый порядок и условия представления страхователем в электронной форме сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения застрахованным лицам.

Приказ Соцфонда от 12.01.2024 № 9 с 3 мая устанавливает правила и условия отправки работодателем по электронным каналам сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты территориальными органами СФР его сотрудникам и иным застрахованным лицам:

страхового обеспечения по обязательному соцстрахованию по временной нетрудоспособности и материнству;

пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием.

Сведения и документы, в том числе касающиеся размера зарплаты и иных выплат, нужно подавать по месту регистрации страхователя через систему электронного документооборота СФР с усиленной квалифицированной ЭП.

Реагировать на запросы Фонда нужно в срок до 3 рабочих дней со дня их поступления.

Обязанность отправить сведения и документы считается исполненной с момента фиксации в системе ЭДО Соцфонда даты, времени поступления и их идентификатора.

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