😵 Изменили правила заполнения уведомлений по ЕНП, и бухгалтеры пытаются запомнить коды

На днях Минюст зарегистрировал изменения в порядок заполнения уведомлений по ЕНП. Поправки связаны с тем, что с 2024 года уведомления на НДФЛ надо сдавать 2 раза в месяц.

Приказ ФНС от 16.01.2024 № ЕД-7-8/20@ содержит новые коды периодов для НДФЛ.

Подписчики «Клерка» в нашем сообществе ВКонтакте уже начали активное обсуждение обновленного регламента и очень недовольны. Выскажите свое мнение и вы!

Для кодов 21 (1 квартал), 31 (2 квартал), 33 (3 квартал), 34 (4 квартал) применяют коды:

01, 02, 03 – период с 1 по 22 число 1-го, 2-го, 3-го месяца квартала;

11, 12, 13 – период с 23 по последнее число 1-го, 2-го, 3-го месяца квартала.

Например:

код 31/01 — это первый период первого месяца второго квартала (с 01.04 по 22.04);

33/12 — второй период второго месяца третьего квартала (с 23.07 по 31.07).

Для авансов по НДФЛ ИП на ОСНО коды такие:

21/04 – 1 квартал;

31/04 – полугодие;

33/04 – 9 месяцев.

Бухгалтеры негодуют:

Кто-то возмущается на налоговиков: «откуда эта безумная тяга к шифрованию?»

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