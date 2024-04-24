Начальника отдела камеральных проверок арестовали по делу о взятке

За получение взятки в размере 12 млн рублей суд заключил под стражу сотрудника ФНС в Новосибирске.

Кировский районный суд Новосибирска на 2 месяца отправил в СИЗО врио начальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции ФНС № 19. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК в получении взятки в размере 12 млн рублей.

По версии следствия, сотрудник ФНС потребовал от представителя коммерческой структуры 12 млн рублей. Первую часть в размере 5 млн он получил через посредника. Об этом сказано в группе ВКонтакте «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

Обвиняемый будет под стражей до 21 июня 2024 года.