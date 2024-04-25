Пользователи не могут войти в приложение Райффайзенбанка

Клиенты банка не могут оплатить заказы и покупки в магазинах, а у некоторых на счету образовались нули.

В мобильном приложении Райффайзенбанка произошел сбой. Пользователи не могут войти в личный кабинет, сделать переводы и оплатить заказы в магазинах.

«У нас сбой, онлайн-банк может работать нестабильно. Простите, что подвели. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно скорее», — сказано в сообщении банка.

У некоторых клиентов на счету стал отображаться нулевой баланс, пишет «Коммерсант».

Раньше Райффайзенбанк предупреждал о сбоях в приложении после отзыва лицензии у Киви-банка. Тогда пользователи не могли оплатить коммунальные услуги и пополнить баланс мобильных телефонов.