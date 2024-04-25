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Инвестиции

Держатели облигаций «Киви финанс» могут потребовать погасить их досрочно

Эмитент проведет выплаты в течение 7 рабочих дней с даты получения требования.

У владельцев облигаций ООО «Киви финанс» серии 001Р-02 есть право требовать досрочного погашения обязательств по ценным бумагам. Эмитент должен провести выплаты не позднее 7 рабочих дней с момента получения требования от держателей.

Размер неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций составляет 8,16 млрд рублей. На выплату накопленного купонного дохода приходится больше 308 млн рублей. Об этом сказано на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

21 февраля 2024 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Киви», ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов — АСВ. Активы банка по итогам обследования оценили в 68,2 млрд рублей, а обязательства банка — в 43,1 млрд рублей.

Недавно мы писали, что на ликвидацию банка «Киви» понадобится 2 млрд рублей.

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