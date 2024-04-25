Малоактивные и брошенные аккаунты работников сервисов доставок стали основой мошеннической схемы

Установлено, что злоумышленник вел противоправную деятельность с 2022 года. С помощью специального программного обеспечения он получал неправомерный доступ к малоактивным и брошенным интернет-аккаунтам работников сервисов доставок. Для получения заказов по транспортировке товаров он имитировал высокую активность и оставлял положительные отзывы. В результате программный алгоритм присваивал его аккаунтам повышенный рейтинг доверия.

Аферист принимал только те заказы, которые предполагали доставку дорогостоящих покупок с оплатой наличными. Он привозил товар из магазина покупателю, а полученные деньги присваивал. Затем отправлял в торговую организацию поддельные чеки о переводе средств на ее счет.

В результате продавцам была вынуждена платить сервисная служба. А фигурант менял аккаунт, телефон, сим-карту и продолжал свой криминальный бизнес. Когда служба доставки начала принимать ограничительные меры, он стал подыскивать сообщников. Они за вознаграждение регистрировали на свое имя новые аккаунты курьеров и предоставляли к ним доступ.

При передаче товара покупателю аферист скрывал лицо с помощью медицинских масок, шарфов и головных уборов. Несмотря на эти меры, полицейские установили его личность и задержали. В ходе личного досмотра у подозреваемого изъято 17 сим-карт, 3 мобильных телефона, планшет, мобильный роутер, а также денежные средства и товары, взятые для доставки.

Следователями возбуждено 12 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.