Если при расчете налога на прибыль учитывать прошлые убытки, надо хранить всю старую первичку

Пока убытки прошлых лет идут на уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль текущего года, документы, подтверждающие этот убыток, должны храниться.

Об этом напоминает Минфин в письме от 25.03.2024 № 03-03-06/2/26403.

Можно уменьшать налоговую базу на весь убыток прошлого года или прошлых лет либо на его часть. Но уменьшение возможно только на 50%.

Если компания пользуется своим правом по уменьшению базы на убыток, то у нее возникает обязанность хранить документы, подтверждающие объем убытка, — в течение всего срока, когда он уменьшает базу.

Более того, хранить эти документы надо, даже если ранее за эти периоды были выездные налоговые проверки.

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