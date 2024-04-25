Совет Федерации не хочет убирать алкоголь из прикассовых зон супермаркетов

Сенаторы указали депутатам на то, что в законе нет термина «прикассовая зона».

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам выступил против законопроекта о запрете продавать алкогольные напитки в прикассовых зонах. Сенаторы указали, что в законодательстве нет определения «прикассовая зона».

Не поддержали инициативу и в Минфине, где считают, что подобные поправки приведут к созданию неравных условий для малого и крупного бизнеса. Об этом пишут «Известия».

Сам законопроект депутаты фракции ЛДПР внести в Госдуму в феврале 2024 года.

«Прикассовая зона маркетологами рассматривается как одно из наиболее доходных мест в магазине, поскольку покупатель именно тут склонен к незапланированным (импульсивными) покупкам. Наряду с безобидными товарами: жевательная резинка, шоколадки или конфетки вроде «чупа-чупс», у кассовой зоны нередко устанавливаются стеллажи с крепкими алкогольными напитками», — сказано в пояснительной записке.

Подобные инициативы уже выдвигали на региональном уровне, но их не поддержали в том числе из-за трудностей в сегментировании торговых залов у магазинов разного формата.