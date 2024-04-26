⏰ Уже завтра вы узнаете, как защитить себя при налоговых проверках

Получите советы адвоката и построите эффективную линию защиты своих прав при налоговых проверках.

В соответствии со ст. 54.1 НК налоговые органы доказывают применение налогоплательщиками различных налоговых схем. Плательщики и налоговые агенты должны правильно себя защитить и знать — как доказать необоснованность обвинений и как на них возражать.

Разберем наиболее часто встречающиеся обвинения налоговых органов в адрес налогоплательщиков и доводы, которые можно противопоставить налоговым органам в таких ситуациях.

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Спикер вебинара — Сергей Козлов, адвокат МКА «Юлова и партнеры».

На вебинаре разберем:

Требование инспекции о представлении документов и пояснений.

Показания свидетелей и оценка этих показаний с точки зрения их соответствия фактическим обстоятельствам дела.

Недостатки решения налогового органа. Как их можно обратить в пользу налогоплательщика.

Подтверждение реальности хозяйственных операций с контрагентами.

Двойные подходы (стандарты) налоговых органов к одним и тем же ситуациям.

Проявление должной осмотрительности при выборе поставщиков, заключении и исполнении договоров и много другое, что позволит эффективно защитить права налогоплательщика.

Ждем вас на вебинаре26 апреля в 11:00 мск!