ЦБ сможет устанавливать реквизиты распоряжения клиента в национальной платежной системе

Регулятор установит формы распоряжений, по которым клиенты смогут получать денежные переводы по картам «Мир» и через СБП.

В Госдуму внесли законопроект, который даст Центробанку право устанавливать реквизиты перевода и формы распоряжения клиента Национальной платежной системы.

Распоряжения представляют собой документы от клиентов, получателей или взыскателей средств. На их основании банк переводит деньги с банковского счета клиента. Это могут быть: платежные поручения и требования, инкассовые поручения, платежные и банковские ордера.

«Также проектом федерального закона предусматривается расширение сферы применения Федерального закона № 161-ФЗ в части случаев составления распоряжений операторами по переводу денежных средств в пользу исполнения собственных платежей и взыскателями средств», — сказано в пояснительной записке.

К Национальной платежной системе относится Национальная система платежных карт (НСПК), которая работает с картами «Мир» и с Системой быстрых платежей (СБП).