Модульбанк повысил лимит переводов на карты физлиц для селлеров до 30 млн рублей

С 1 мая все физлица могут бесплатно переводить между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц через СБП. Об этом мы писали здесь.

В Модульбанке повышенный лимит переводов для селлеров доступен уже сейчас с Маркет Картой.

«Продавцам на маркетплейсах часто нужно работать с выручкой от маркетплейсов: платить за покупки, делать переводы поставщикам и не только. Мы отозвались на этот запрос рынка и осенью 2023 года выпустили на рынок нашу Маркет Карту – первую карту физического лица для предпринимателей. Это аналог дебетовой карты, который позволяет селлерам удобно оперировать выручкой», – говорит Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам.

Селлеры, у которых есть Маркет Карта, могут выводить выручку с маркетплейсов на Маркет Карту с комиссией от 0%, платить в магазинах и интернете через СБП — в том числе по QR‑коду или СБПэй, делать переводы по номеру телефона другим физлицам. Теперь у них есть возможность переводить себе с Маркет Карты до 30 млн рублей в месяц без комиссии по номеру телефона.