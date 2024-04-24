С 1 мая банкам запретили брать комиссию за переводы клиента самому себе

Все банки с 1 мая 2024 года должны отменить комиссию с переводов до 30 млн рублей между собственными счетами клиента, в том числе в разных банках.

В силу закона с 1 мая финансовые организации должны сделать бесплатными денежные переводы по СБП и реквизитам. Сумма до 30 млн рублей в месяц не будет облагаться банковской комиссией.

Но в 2 случаях комиссия будет: за перевод в офисе банка и при отправке перевода по номеру карты, если не удалось определить, что человек делает перевод себе.

Недавно мы писали, что ВТБ сделал это раньше: с 23 апреля он увеличил лимит переводов по Системе быстрых платежей (СБП) между собственными счетами клиентов до 30 млн рублей в месяц. За эти операции банк не будет удерживать комиссию.

До 01.05.2024 без комиссии можно отправлять до 100 000 рублей в месяц через СБП, но при операциях свыше лимита придется заплатить не больше 0,5% или максимум 1,5 тыс. рублей.

«Для клиентов ВТБ новые тарифы вступают в силу с 23 апреля, переводы на свой счет по реквизитам и самому себе в другой банк через СБП будут бесплатными на сумму 30 млн рублей в месяц. С 1 мая можно будет также пополнить свой счет на эту сумму в ВТБ без комиссии», — сказали в пресс-служба ВТБ.

Детальные разъяснения ЦБ про отмену комиссии мы приводили здесь.