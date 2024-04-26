ФАС обвиняет Сбер в нарушении рекламного законодательства

Потребители из рекламного сообщения не смогли получить полную информацию о кредитном продукте Сбербанка, их ввели в заблуждение привлекательные ставки, выделенные жирным шрифтом.

Федеральная антимонопольная служба отреагировала на жалобу зрителя, который в эфире телеканала заметил в рекламе кредита от Сбербанка нарушение закона о рекламе.

В рекламе крупным шрифтом была указана только привлекательная информация о процентной ставке по вкладу в размере 16% годовых. О дополнительных условиях, минимальной сумме и сроке открытия вклада не сообщалось. Эти сведения привели в сноске, набранной мелким шрифтом, сказано на сайте ФАС.

«Служба возбудила дело в отношении ПАО "Сбербанк России" по признакам нарушения закона о рекламе. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ», — говорится в сообщении.

В феврале 2024 ФАС уже возбуждала дело против Сбера за ненадлежащую рекламу другого кредитного продукта.