«Мегамаркет» начал продавать автомобили LADA

Маркетплейс «Мегамаркет» начал сотрудничать с компанией «АвтоВАЗ» — производителем отечественных автомобилей LADA.
Техническим оператором процесса покупки выступает «СберАвто» — сервис для покупки и продажи автомобилей онлайн. При оформлении заказа с покупателем свяжется менеджер, который проконсультирует по техническим вопросам и забронирует авто.
«Партнерство с Мегамаркетом является для LADA новым шагом по развитию собственной программы онлайн-продаж автомобилей. Уже функционирующая онлайн-витрина LADA позволяет приобрести автомобили с максимальным удобством, пройдя путь от выбора автомобиля до финальной сделки дистанционно», — сказано на сайте компании.
Сначала заказать автомобиль на маркетплейсе смогут жители Самарской области. Затем продавцы расширят модельный ряд и географию доставки.
За покупку автомобиля покупатели смогут получить кешбэк бонусам «СберСпасибо». По этой программе можно оплачивать до 99% стоимости покупки у партнеров Сбербанка.
Недавно мы писали, что Wildberries начал продавать автомобили марки CHERY.
Комментарии4
Накоплю бонусов СберСпасибо, куплю Ладу)))
Неужели найдутся бесстрашные люди, которые будут покупать машину на маркетплейсе
Коллеги, буквально вчера забирала заказ из ПВЗ WB, и меня спрсили, а не хотите купить машину - привезем и выгрузим прямо у порога ПВЗ? А как говорю, вы ее проверять-то будете? Не знаем)