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Маркетплейсы

«Мегамаркет» начал продавать автомобили LADA

При оформлении заказа с покупателем свяжется менеджер «СберАвто», чтобы уточнить технические моменты и варианты доставки.

Маркетплейс «Мегамаркет» начал сотрудничать с компанией «АвтоВАЗ» — производителем отечественных автомобилей LADA.

Техническим оператором процесса покупки выступает «СберАвто» — сервис для покупки и продажи автомобилей онлайн. При оформлении заказа с покупателем свяжется менеджер, который проконсультирует по техническим вопросам и забронирует авто.

«Партнерство с Мегамаркетом является для LADA новым шагом по развитию собственной программы онлайн-продаж автомобилей. Уже функционирующая онлайн-витрина LADA позволяет приобрести автомобили с максимальным удобством, пройдя путь от выбора автомобиля до финальной сделки дистанционно», — сказано на сайте компании.

Сначала заказать автомобиль на маркетплейсе смогут жители Самарской области. Затем продавцы расширят модельный ряд и географию доставки.

За покупку автомобиля покупатели смогут получить кешбэк бонусам «СберСпасибо». По этой программе можно оплачивать до 99% стоимости покупки у партнеров Сбербанка.

Недавно мы писали, что Wildberries начал продавать автомобили марки CHERY.

Комментарии

4
  • s.ivanova_

    Неужели найдутся бесстрашные люди, которые будут покупать машину на маркетплейсе

  • Евгения Шестакова

    Коллеги, буквально вчера забирала заказ из ПВЗ WB, и меня спрсили, а не хотите купить машину - привезем и выгрузим прямо у порога ПВЗ? А как говорю, вы ее проверять-то будете? Не знаем)

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