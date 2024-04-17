Wildberries начал продавать автомобили

С 18 апреля маркетплейс Wildberries запускает продажу автомобилей CHERY от официального онлайн-дилера «Деливери кар».
Автомобиль доставят к подъезду или ближайшему пункту выдачи заказов Wildberries в 17 регионах России, — сказано в сообщении компании.
Сначала заказать машину смогут жители Москвы, Казани, Московской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Затем список доставки будет расширяться.
Оформить заказ можно при 100% предоплате с карты клиента, которая привязана к профилю на маркетплейсе.
Комментарии5
машину к подъезду!
с нетерпением ждём распродажи самолётов и вертолётов
а бы посмотрела на то, как менеджеры ПВЗ будут проверять автомобили, которые покупатели решили вернуть))
Китай чистой воды
у знакомого была. Высказывал только положительные оценки.
На вопрос почему расстался, высказал ТОЛЬКО ЕДИНСТВЕННУЮ причину - подвеска жестковата немножко для сельской местности в которой живёт.
Были бы дороги чуть-чуть получше - не расстался бы.