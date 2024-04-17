Wildberries начал продавать автомобили

Как оценивают проекты внедрения 1С и почему они столько стоят

Вы решили внедрить 1С: ERP (или Комплексную автоматизацию, или любой другой продукт). Один из первых вопросов, который возникает — бюджет проекта. Сколько денег нужно заложить на проект? Понятно, что стоимость проекта зависит от… (кстати, от чего?), но хотя бы примерно, сколько?