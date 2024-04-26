₽ Заказать рекламу
Мошенничество

Незавершенное строительство позволяет претендовать на выкуп земли много ниже кадастровой стоимости

В Адыгее сотрудники полиции пресекли попытку приобретения земельных участков мошенническим путем путем незавершенного строительства.

Установлено, что 35-летний подозреваемый путем обмана, действуя в составе группы неизвестных по предварительному сговору в пользу третьих лиц, пытался приобрести право собственности на земельные участки общей площадью более 8000 кв. м, принадлежащие администрации муниципального образования, общей кадастровой стоимостью более 9,5 млн рублей.

В 2023 году он возвел на арендуемых участках объекты незавершенного строительства, не являющиеся объектами недвижимости.

Это позволило бы в дальнейшем предоставить ему право выкупа земельных участков по стоимости, составляющей 3% от кадастровой. Затем, обратившись к кадастровому инженеру, он смог бы получить технические планы на данные объекты, которые якобы являются недостроенными жилыми домами.

В декабре 2023 подозреваемый с неустановленными сообщниками обратился в управление Росреестра и предоставил необходимые документы, с заведомо ложными сведениями. После этого у арендаторов возникло право на приобретение в собственность вышеуказанных участков.

Однако договоры купли-продажи не были заключены, поскольку незаконные действия пресекла полиция.

Таким образом, в результате незаконных действий житель и неустановленные лица могли бы приобрести в собственность 2 земельных участка по 0,4 гектара по цене около 143 000 рублей за каждый, тем самым, причинив материальный ущерб администрации более 9,5 млн рублей, так как реальная кадастровая стоимость каждого — около 4 млн 780 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества, сообщает МВД.

Начать дискуссию

Маркетплейсы

«Мегамаркет» начал продавать автомобили LADA

При оформлении заказа с покупателем свяжется менеджер «СберАвто», чтобы уточнить технические моменты и варианты доставки.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Мошенничество

За юридическими услугами может скрываться обычная переписка с ведомствами

Полицейские в Удмуртии задержали руководителя юридической фирмы, подозреваемого в мошенничестве под предлогом оказания юридических услуг.

Кадры

Президент: дефицит кадров невозможно покрыть за счет мигрантов

Владимир Путин призвал предпринимателей искать другие подходы к решению проблемы с нехваткой кадров.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Клерк
Кадровый учет

Как оплачивается работа и отдых в майские праздники и дни между ними

В российском производственном календаре май — самый неоднозначный месяц. Вроде праздников много, но вот возвращение на работу на эти 2-3 дня между выходными… Большинство сотрудников хитрят — берут отгул, оформляют заранее отпуск, кто-то уходит на больничный, а кадровику разбирайся с этой чехардой.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Ведение бизнеса

Суд приостановил корпоративные права иностранной компании на российский бизнес X5

По решению суда корпоративные права иностранных организаций в отношении российского бизнеса могут быть приостановлены. Это касается только экономически значимых компаний.

Больничные

Как учитывать период военной службы при расчете больничного

Пособие по больничному рассчитывается с учетом страхового стажа, если он составляет 8 и более лет, пособие выплачивает в полном размере среднего заработка. Период военной службы входит в страховой стаж.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ведение бизнеса

Путин: власти не будут пересматривать приватизацию

У властей не должно быть претензий к собственникам активов после приватизации. Изымать бизнесу будут только «в случае недобросовестных действий собственников».

3
«Мои самозанятые»
Самозанятые

Разбираем запросы от ФНС о сотрудничестве с самозанятыми: как реагировать и что отвечать

Пришло требование с возмутительными подозрениями: вы, оказывается, маскируете трудовые отношения — заключаете договоры с плательщиками НПД. Времени на возмущение нет, но есть пять рабочих дней на то, чтобы составить ответ в ИФНС. Расскажем, как это сделать, чтобы у налоговой больше не возникало вопросов.

Разбираем запросы от ФНС о сотрудничестве с самозанятыми: как реагировать и что отвечать
Маркетплейсы

Обман на маркетплейсах Wildberries и Озон: фейковые продавцы, рассылки, ночной шопинг

Почти все мы покупаем что-то на маркетплейсах: это быстро, удобно и зачастую дешевле, чем в обычном магазине. Однако там нас поджидают мошенники: аферисты создают фейковые аккаунты, притворяясь продавцами или специалистами по рекламе. Продать они ничего не могут, их цель — наши контактные данные: номера телефонов, пароли от личных кабинетов, реквизиты карт.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Субсидии для бизнеса

А что, если бизнес можно развивать за счет государства

И да, это как раз из серии — чтобы у тебя все было и тебе за это ничего не было. 

А что, если бизнес можно развивать за счет государства
Интернет и IT

Минцифры запретит массовые спам-звонки

Абоненты стараются не отвечать на входящие звонки, чтобы не сталкиваться с рекламными обзвонами и спамом. Власти будут с этим бороться и запретят массовые звонки, инициированные роботами.

5
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Как зайти в реферальную программу «Клерка». Делюсь личным опытом

Если вы задумываетесь о том, как получить дополнительный доход, то этот пост для вас. Расскажу о реферальной программе «Клерка»: что это, как работает и почему такое сотрудничество приносит пользу. А еще на собственном примере покажу и расскажу, как зарабатывать на рекомендациях. Забирайте пошаговый алгоритм в закладки!

Как зайти в реферальную программу «Клерка». Делюсь личным опытом
2

Разборы законов

1 266
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Кадры

На рынке труда пенсионеры и студенты стали ценными кадрами

На фоне дефицита кадров компании заинтересовались в найме студентов и пенсионеров. Теперь им предлагают работу в 2 раза чаще.

Fusion POS
Учет в организациях общепита

7 типичных ошибок, которые допускают в стритфуд

Стритфуд — динамично развивающийся сегмент рынка общепита, популярный как у начинающих предпринимателей, так и у опытных рестораторов. Однако и здесь есть свои подводные камни. Разберем 7 главных ошибок, которые допускают владельцы стритфуда, и расскажем, какие из них можно избежать с помощью системы автоматизации кафе Fusion POS.

7 типичных ошибок, которые допускают в стритфуд
Модульбанк
Банковские карты

Модульбанк повысил лимит переводов на карты физлиц для селлеров до 30 млн рублей

С 1 мая все физлица могут бесплатно переводить между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц через СБП. В Модульбанке повышенный лимит переводов для селлеров доступен уже сейчас с Маркет Картой.

Мошенничество

Незавершенное строительство позволяет претендовать на выкуп земли много ниже кадастровой стоимости

В Адыгее сотрудники полиции пресекли попытку приобретения земельных участков мошенническим путем путем незавершенного строительства.

Отчетность в Росстат

КУБ дня. Про штрафы за статотчетность

До текущего года Росстат штрафами только пугал, а теперь наказывает. Как отбиться от штрафа, есть ли шанс?

КУБ дня. Про штрафы за статотчетность
QRService
Система быстрых платежей

Как принимать оплату через СБП и работать по 54-ФЗ с наименьшими затратами

Согласно закону 54-ФЗ, в большинстве случаев при приеме платежей от физических лиц бизнесу — будь то предприниматель или юридическое лицо — нужна онлайн-касса. По-другому, каждый платеж нужно фискализировать. Расскажем, как сделать это с наименьшими затратами.

Как принимать оплату через СБП и работать по 54-ФЗ с наименьшими затратами

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бесплатно с НДФЛ

Поправки в НК–2024: что изменится в НДФЛ

Изменят расчет НДФЛ по процентам от вкладов. Минимальный срок владения для продажи квартир будут считать по-новому для перепланировки и покупки за маткапитал.

Поправки в НК–2024: что изменится в НДФЛ

Интересные материалы

Госпошлина

На одну госпошлину стало меньше

С 23 апреля транспортные средства, переданные фронту, освободили от уплаты госпошлины при постановке на учет.