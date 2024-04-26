Незавершенное строительство позволяет претендовать на выкуп земли много ниже кадастровой стоимости

Установлено, что 35-летний подозреваемый путем обмана, действуя в составе группы неизвестных по предварительному сговору в пользу третьих лиц, пытался приобрести право собственности на земельные участки общей площадью более 8000 кв. м, принадлежащие администрации муниципального образования, общей кадастровой стоимостью более 9,5 млн рублей.

В 2023 году он возвел на арендуемых участках объекты незавершенного строительства, не являющиеся объектами недвижимости.

Это позволило бы в дальнейшем предоставить ему право выкупа земельных участков по стоимости, составляющей 3% от кадастровой. Затем, обратившись к кадастровому инженеру, он смог бы получить технические планы на данные объекты, которые якобы являются недостроенными жилыми домами.

В декабре 2023 подозреваемый с неустановленными сообщниками обратился в управление Росреестра и предоставил необходимые документы, с заведомо ложными сведениями. После этого у арендаторов возникло право на приобретение в собственность вышеуказанных участков.

Однако договоры купли-продажи не были заключены, поскольку незаконные действия пресекла полиция.

Таким образом, в результате незаконных действий житель и неустановленные лица могли бы приобрести в собственность 2 земельных участка по 0,4 гектара по цене около 143 000 рублей за каждый, тем самым, причинив материальный ущерб администрации более 9,5 млн рублей, так как реальная кадастровая стоимость каждого — около 4 млн 780 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества, сообщает МВД.