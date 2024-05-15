Не делайте этих ошибок при заполнении 3-НДФЛ

До 2 мая включительно физлица должны сдать 3-НДФЛ за 2023 год, если в прошлом году была продажа имущества, получение недвижимости в дар не от близких родственников и т. д.

Налоговики озвучили основные ошибки, которые допускают налогоплательщики при заполнении этой декларации.

Ошибка 1: при оформлении первичной декларации ставят номер корректировки «1».

Как правильно: первичная декларация должна иметь номер корректировки «0». Если надо внести изменения в налоговую декларацию за этот же год, то вторая декларация нумеруется «1» и так далее по порядку.

Ошибка 2: уточненную декларацию сдают с дополнительными вычетами без отражения в ней вычетов, которые были ранее заявлены в первичной декларации.

Как правильно: уточненная декларация 3-НДФЛ должна включать в себя все вычеты, заявленные в первичной декларации. Если в уточненке заявить только новый вычет, это будет означать отказ от первого вычета.

Ошибка 3: не указывают в 3-НДФЛ стандартные вычеты, предоставленные работодателем

Как правильно: в декларации должны быть отражены все предоставленные налоговым агентом вычеты, в том числе стандартные вычеты на детей.

Ошибка 4: не декларируют доходы от реализации имущества, когда общий доход от реализации всех объектов превышает установленные ограничения — 1 млн для недвижимости и 250 000 для иного имущества.

Как правильно: если общий доход от продажи всех объектов превышает порог, то надо его декларировать.

Ошибка 5: не прикладывают к декларации документы, которые подтверждают заявленные расходы

Как правильно: затраты на лечение, обучение, страхование или покупку имущества должны подтверждаться договорами, счетами, квитанциями, платежными поручениями и т. д.

Ошибка 6: заявляют в декларации полную сумму вычета (1 млн рублей) при продаже своей доли по одному договору купли-продажи с другими бывшими владельцами.

Как правильно: на совместную собственность дают вычет 1 млн рублей и продавцы-владельцы долей должны распределить этот вычет в пропорции к их доле.

Ошибка 7: при заполнении 3-НДФЛ на имущественный вычет неверно указывают сумму переходящего остатка

Как правильно: узнать сумму переходящего остатка можно в ИФНС или личном кабинете налогоплательщика.

Ошибка 8: неправильное относят вычет к тому или иному налоговому периоду.

Как правильно: если оплата за лечение была в 2022 году, то его нельзя включать в декларацию за 2023 год. Вычет предоставляется именно за тот год, когда была оплата за лечение, обучение или иные услуги.