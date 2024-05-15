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Налог на прибыль

50%-е ограничение на учет убытков по налогу на прибыль хотят продлить еще на 4 года. Это забота о региональных бюджетах

Раньше налог на прибыль шел 2% в федеральный бюджет и 18% в региональный, но теперь по 2030 год действуют ставки 3% и 17%. То есть региональные бюджеты недополучают 1%. Чтобы они меньше страдали, ввели ограничение на учет убытков.

Налог текущего года можно уменьшить на убыток прошлых лет не более чем на 50%.

Но если ставки 3% + 17% вместо 2% + 18% действуют по 31.12.2030, то ограничение в 50% по убыткам – по 31.12.2026.

При этом Минфин предлагал установить это ограничение также до 31.12.2030, но при рассмотрении законопроекта срок сдвинули на 2026 год.

Но, как говорится, еще не вечер. Минфин намерен таки продлить это ограничение. Уменьшать прибыль на убытки можно будет только на 50% до конца 2030 года.

Такую норму включат в проект поправок в НК, обещает Минфин в письме от 19.09.2024 № 03-03-05/14467.

Кстати, имейте в виду, что если при расчете налога на прибыль учитывать прошлые убытки, надо хранить всю старую первичку. Об этом Минфин напоминает в письме от 25.03.2024 № 03-03-06/2/26403.

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50%-е ограничение на учет убытков по налогу на прибыль хотят продлить еще на 4 года. Это забота о региональных бюджетах

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