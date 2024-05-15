💪 Ударные скидки на «Клерке»! Курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, зарплате, финмоделированию, УСН и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!

Проведите выходные с пользой! За череду праздников вы сможете пройти весь месячный курс «Клерка» и стать специалистом на еще одном участке, повысить квалификацию в своей сфере или освоить профессию бухгалтера с нуля! До 2 мая популярные онлайн-курсы за 3 690 рублей!

Май — это удачный месяц не только для того, чтобы отдохнуть, но и для того, чтобы ударно потрудиться. Мы сделали подборку онлайн-курсов, которые помогут вам подтянуть свои знания к лету, освоить востребованные навыки, чтобы вырасти в карьере и увеличить доход.

Вы научитесь вести учет в 1С , составлять отчеты по правилам 2024 года, а также узнаете, как обойти типичные ошибки. Сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам — выйдете на доход на 50+ тыс. рублей в месяц.

Займите нишу и зарабатывайте на ведении клиентов, которые продают товары через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы.

Цена: 3 690 рублей вместо 16 350 рублей.

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Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Вы узнаете о всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по ведению учета в 1С:Предприятие, много задач по заполнению различных форм отчетности, составлению договоров и т. д.

Цена: 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

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Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчета НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

Цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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На курсе вы получите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.

Новичкам в этой области курс даст базовые навыки и возможность перейти на новый участок работы, а опытные специалисты смогут структурировать имеющиеся знания, чтобы повысить квалификацию и увеличить свой доход.

Цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена до 25 апреля: 3690 рублей вместо 18 990 рублей.

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