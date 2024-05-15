При оплатах через СБП продавец должен применять ККТ: можно ли удаленно

Такое разъяснение дает эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева, отвечая на вопрос нашей подписчицы в разделе «Клерк.Консультации».
Если оплаты приходят на расчетный счет и нет личного контакта с клиентом, то ККТ может стоять где угодно.
Если оплата приходит на счет, но клиент при оплате взаимодействует с продавцом, то ККТ должна быть в месте расчета.
Оплатить через СБП можно двумя способами.
В точке продаж, считав QR-код смартфоном.
Расчет идет при личном контакте с покупателем, поэтому чек нужно пробить в момент расчета на ККТ, стоящей тут же — аналогично расчету картой через терминал эквайринга.
2. Отсканировав QR-код на сайте.
Расчет идет без контакта клиента и продавца. В этом случае ККТ можно использовать удаленную, так как непосредственного взаимодействия не происходит.
Вместе с тем, есть случаи, когда можно применять удаленную ККТ, даже если расчет идет при взаимодействии:
разносная и дистанционная торговля;
выездные работы и услуги;
оказание услуг с выдачей БСО (например, билеты в кино);
продажа билетов водителем или кондуктором на транспорте;
вендинг (кроме продажи подакцизных, маркированных или технически сложных товаров);
автоматические автомойки, автоматы по заправке топливом, автоматы по стирке вещей;
услуги в сфере ЖКХ.
Если деятельность из этого списка, при оплате по СБП любым способом можно применять удаленную ККТ.
Если деятельность в этот список не входит, то удаленную ККТ можно применять только если QR-код считывают на сайте, а не в точке продаж.
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