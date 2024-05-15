При оплатах через СБП продавец должен применять ККТ: можно ли удаленно

Если клиент платит через систему быстрых платежей, то нужно применить ККТ. Но иногда эта ККТ может быть удаленная, иногда – находиться по месту расчетов.

Такое разъяснение дает эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева, отвечая на вопрос нашей подписчицы в разделе «Клерк.Консультации».

Если оплаты приходят на расчетный счет и нет личного контакта с клиентом, то ККТ может стоять где угодно. Если оплата приходит на счет, но клиент при оплате взаимодействует с продавцом, то ККТ должна быть в месте расчета.

Оплатить через СБП можно двумя способами.

В точке продаж, считав QR-код смартфоном.

Расчет идет при личном контакте с покупателем, поэтому чек нужно пробить в момент расчета на ККТ, стоящей тут же — аналогично расчету картой через терминал эквайринга.

2. Отсканировав QR-код на сайте.

Расчет идет без контакта клиента и продавца. В этом случае ККТ можно использовать удаленную, так как непосредственного взаимодействия не происходит.

Вместе с тем, есть случаи, когда можно применять удаленную ККТ, даже если расчет идет при взаимодействии:

разносная и дистанционная торговля;

выездные работы и услуги;

оказание услуг с выдачей БСО (например, билеты в кино);

продажа билетов водителем или кондуктором на транспорте;

вендинг (кроме продажи подакцизных, маркированных или технически сложных товаров);

автоматические автомойки, автоматы по заправке топливом, автоматы по стирке вещей;

услуги в сфере ЖКХ.

Если деятельность из этого списка, при оплате по СБП любым способом можно применять удаленную ККТ.

Если деятельность в этот список не входит, то удаленную ККТ можно применять только если QR-код считывают на сайте, а не в точке продаж.