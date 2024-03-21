IT-компании теперь будут проверять: кабмин снял мораторий на антимонопольные проверки

ФАС будет проверять компании с выручкой больше 2 млрд рублей, у которых доля сделок превышает 35% от всех транзакций на рынке.

Правительство изменило постановление, по которому у аккредитованных IT-компаний был мораторий на проверки.

Мораторий должен был действовать в течение 3-х лет, но спустя два года в документ внесли изменения.

Теперь у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) появилось право контролировать, соблюдает ли IT-бизнес антимонопольное законодательство. Конкретно речь идет о ст. 10.1 ФЗ «О конкуренции», которая предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением хозяйствующих субъектов, владеющих цифровой платформой.

К таким цифровым платформам относится крайне маленький состав участников ИТ-рынка. Мораторий продолжит действовать в отношении всех плановых проверок, в том числе по линии соблюдения антимонопольного законодательства, — пишет Минцифры в своем телеграм-канале.

ФАС имеет право проверять компании с выручкой свыше 2 млрд рублей, у которых есть цифровая платформа. IT-бизнес, если у него сделок между покупателем и продавцом превышает 35% от всех транзакций на данном рынке.