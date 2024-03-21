IT-компании

IT-компании теперь будут проверять: кабмин снял мораторий на антимонопольные проверки

ФАС будет проверять компании с выручкой больше 2 млрд рублей, у которых доля сделок превышает 35% от всех транзакций на рынке.
55 23

Правительство изменило постановление, по которому у аккредитованных IT-компаний был мораторий на проверки.

Мораторий должен был действовать в течение 3-х лет, но спустя два года в документ внесли изменения.

Теперь у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) появилось право контролировать, соблюдает ли IT-бизнес антимонопольное законодательство. Конкретно речь идет о ст. 10.1 ФЗ «О конкуренции», которая предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением хозяйствующих субъектов, владеющих цифровой платформой.

К таким цифровым платформам относится крайне маленький состав участников ИТ-рынка. Мораторий продолжит действовать в отношении всех плановых проверок, в том числе по линии соблюдения антимонопольного законодательства, — пишет Минцифры в своем телеграм-канале.

ФАС имеет право проверять компании с выручкой свыше 2 млрд рублей, у которых есть цифровая платформа. IT-бизнес, если у него сделок между покупателем и продавцом превышает 35% от всех транзакций на данном рынке.

Комментарии

1
  • s.ivanova_

    наверняка начнут с Яндекс.Такси

Банки

Банки начали возвращать деньги жертвам мошенников

«Тинькофф» уже компенсировал 4,5 млн рублей своим клиентам, которые пострадали от обмана злоумышленников.

16

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
МКПЦ
Премии

Фундамент эффективной системы оплаты труда, стимулирования в бюджетной сфере

Доля зарплатных расходов часто является преобладающей в общем объеме расходов в большинстве учреждений. Именно они неизменно вызывают интерес контролирующих органов в части оценки целевого и эффективного использования этих средств.

Фундамент эффективной системы оплаты труда, стимулирования в бюджетной сфере
14
Павел Бессонов
Судебная практика по налоговым спорам

Можно ли привлечь к субсидиарной ответственности или убыткам участника компании за сделки, которые он не одобрял?

Уже почти полгода занимаюсь защитой интересов участника ООО в деле о банкротстве А75-15136-133/2020, где основной кредитор пытается привлечь к ответственности в форме убытков участника за то, что якобы по его указанию директор заключил договоры поручительства от имени ООО на сумму 1 706 525 408 рублей.

8

Календарь вебинаров

13
Лучшие спикеры, новый каждый день
IT-компании

IT-компании теперь будут проверять: кабмин снял мораторий на антимонопольные проверки

ФАС будет проверять компании с выручкой больше 2 млрд рублей, у которых доля сделок превышает 35% от всех транзакций на рынке.

1
55
Вклады

«Почта Банк» поймали на манипуляциях со страховкой при выдаче кредита и открытии вклада

Финансовый уполномоченный (омбудсмен) выпустил обобщенные сведения о неприемлемых практиках финансовых организаций, выявленных в ходе рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг в IV квартале 2023 года.

76
Альберт Ханов
Субсидиарная ответственность

Отказ в привлечении к субсидиарной ответственности номинального директора. Наш опыт

Из практики успешной защиты отказа в привлечении директора к субсидиарной ответственности.

8

Онлайн-курсы

48
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ольга Кондакова
Пользователи интернета

Подборка сервисов для работы с текстами, изображениями и видео. Обзор для бухгалтеров-блогеров

С помощью специальных сервисов работу над контентом можно облегчить, а тексты — сделать лучше. Инструментов для этого много, делюсь самыми нужными и полезными, которые использую сама.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
1
13
Трудовые отношения

Когда сотрудник должен выйти на работу, если в договоре нет даты

Если в условиях трудового не указана точная дата, с которой работник должен приступить к выполнению своих задач, он обязан выйти на работу именно на следующий день. Контролировать сроки проще и быстрее, если компания пользуется КЭДО.

374
3-НДФЛ

Какие доходы нужно не забыть указать физлицам в декларации 3-НДФЛ

Заканчивается срок сдачи физическими лицами деклараций по доходам за 2023 год. Разберитесь, о чем вы должны отчитаться и какие вопросы могут быть у налоговиков.

1
165
НДФЛ

Можно вернуть сотруднику НДФЛ, не дожидаясь возврата из ИФНС

Налоговый агент должен вернуть излишне удержанный НДФЛ по заявлению сотрудника. Это можно сделать и за счет собственных средств.

104
Иван Шестак
Ведение бизнеса

Помочь и заработать: как стать социальным предпринимателем в России

Социальное предпринимательство — это вид бизнеса, который направлен не только на получение прибыли, но и на решение общественно значимых проблем. Разбираемся, какие предприниматели могут претендовать на статус «социального» и как получить льготы от государства.

Помочь и заработать: как стать социальным предпринимателем в России
11
Вебинары для бухгалтеров

🎓Уже завтра бухгалтеры узнают, как ИП сдавать отчетность и платить налоги в 2024 году

У бухгалтеров ИП в 2024 году есть, над чем заморочиться. Новые правила по ЕНП вступили в действие. Плюс приближается срок сдачи отчетности ИП на УСН. Разберемся пошагово, на что обратить внимание при уплате налогов и сдаче отчетности.

112

Разборы законов

1 214
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Виктория В
Общество

Любопытные факты из теории игр. «Дилемма заключённого: стратегия око за око»

Как люди принимают решения и как эти решения влияют на других. Исследование сложных взаимодействий между игроками в различных ситуациях.

Любопытные факты из теории игр. «Дилемма заключённого: стратегия око за око»
10
55
Инвестиционный вычет

По программе долгосрочных сбережений можно получить налоговый вычет до 60 000 рублей

Участников ПДС за взносы в пределах 400 000 рублей могут получить инвестиционный вычет до 60 000 рублей. Это охватывает и средства, внесенные на ИИС-3.

1
128
Красный уголок бухгалтера

Почему при положительном сальдо ЕНС в ФНС указывают задолженность?

Добрый день. В ЛК ФНС сальдо ЕНС положительное 100 т, к уплате 0, зарезервировано 10 т, предстоящих платежей нет. В справке о наличии задолженности указано, что организация имеет неисполненную обязанность по уплате налогов/взносов/пеней. Как это понимать? Подскажите, пожалуйста.

6
147
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Что произошло пока мы спали: 10 китайских банков перестал принимать платежи из РФ, работа Бэнкси пострадала, в Зимбабве ждут российских предпринимателей

Подготовили краткий обзор событий. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
38
378
УК РФ

Как ИП украл земельных участков на более 530 млн рублей

В Московской области перед судом предстанет местный предприниматель, обвиняемый в организации преступного сообщества для хищения земельных участков.

5
508
Лариса Магафурова
Управление финансами

База грамотного ценообразования. Как формировать цены, чтобы соблюсти баланс между прибылью и сохранением клиентов

«Куда же мне податься: к умным или красивым?» Как выстроить систему ценообразования, которая и денег заработает и клиентов устроит? Баланс соблюсти, так сказать. Хотите знать как? Тогда ставьте 👍 и читаем дальше.

Иллюстрация: tingeyinjurylawfirm/unsplash
66

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Екатерина Макаренко
Маркировка товаров

Маркировка: вывод товаров из системы. Порядок вывода

Для продавцов на маркетплейсах важно знать не только правила маркировки, но и процедуру вывода товаров из под маркировки.

54

Интересные материалы

Ирина Клишковская
УСН

Продавцам и производителям изделий из серебра разрешат вернуться на УСН с 2024 года

Поправки в НК РФ, которые восстановят производителям и продавцам изделий из серебра право на применение УСН, ПСН и АУСН.

62