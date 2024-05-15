Мошенники обещают ветеранам выплаты в честь Дня Победы

МВД предупреждает, что перед 9 Мая возрастает активность мошенников. Ветеранам обещают перевести выплаты ко Дню Победы, но для этого нужно ввести данные банковской карты и оплатить «комиссию».

«Выявлены ресурсы, созданные злоумышленниками специально ко Дню Победы, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты в размере от 50 до 300 тысяч рублей. При этом решение требуют принять очень быстро, чтобы не дать опомниться – на сайтах указана финальная дата, до наступления которой якобы можно получить денежные средства», — сказано на сайте МВД.

Полицейские просят предупредить пожилых родственников, чтобы те были осторожны и не давали личной информации незнакомцам как по телефону, так и при личном визите мошенников.