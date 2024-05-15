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НДС

ФНС планирует сократить сроки возмещения НДС

Сейчас бизнесу возвращают НДС в течение 2-х месяцев, но глава ФНС хочет сократить эти сроки до нескольких недель.

ФНС в среднем возвращает бизнесу около 1 трлн рублей ежеквартально.Возмещение НДС в 89% случаев проходит в течение двух месяцев.

«Когда мы подойдем к показателю 90%, мы перейдем на недельные такты работы, я думаю, что еще сможем сократить эти сроки», — заявил Даниил Егоров.

Также он добавил, что с внедрением ЕНС в 24 раза сократилось количество ошибок в платежах, налоговики в 6 раз реже приостанавливали операции по счетам, а число «технических» должников уменьшилось в 2,3 раза. Такими считаются компании, у которых на счету образовались одновременно и долги, и переплаты.

ФНС снизила число выездных проверок и объем документов, которые запрашивают у компаний в рамках контрольно-аналитической работы. В 2023 году истребуемых документов стало на 16% меньше, а в первом квартале 2024 года этот показатель сократился еще на 7%.

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