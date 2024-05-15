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КоАП РФ

📞 Запретят массовые спам-звонки. Но это чьи-то деньги, поэтому найдут как обойти, пишут у нас в ВК

Глава Минцифры Максуд Шадаев заявил о подготовке законопроекта, который запретит массовые спам-обзвоны.

Абоненты обычно стараются не отвечать на входящие звонки, чтобы не сталкиваться с рекламными обзвонами и спамом. Чаще всего такие звонки инициируются роботами. Власти будут с этим бороться и запретят массовые звонки, инициированные роботами.

«Сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, и Минцифры планирует запретить рекламные обзвоны, поскольку они инициируются роботами», — сказал Максуд Шадаев на форуме «Телеком Будущее 2024».

В сообществе «Клерка» ВКонтакте уже началось обсуждение этой инициативы и насколько она реализуема на практике. Присоединяйтесь и вы!

Вот одно из распространенных мнений:

Размер штрафа по новым нормам ст. 14.3 КоАП:

  • 20 000 - 100 000 руб. — для ИП;

  • 150 000 - 500 000 руб. — для малых предприятий.

Для граждан предусмотрены штрафы в 10-20 тысяч руб., на должностных лиц – от 20 до 100 тысяч, а для организаций — от 300 000 до 1 млн рублей.

Ждем ваши соображения в сообществе «Клерка» ВКонтакте!

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