Министр труда: в регионах злоупотребляют материнским капиталом

В отдельных регионах страны выявили случаи злоупотребления при использовании средств материнского капитала. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков на заседании Совета законодателей.

«Мы действительно сегодня видим в отдельных территориях отдельными физическими лицами злоупотребление по использованию материнского капитала», — заявил Котяков.

Также он добавил, что нужно ввести документы, подтверждающие пригодность для проживания той недвижимости, которую покупают за счет маткапитала.

С 1 февраля 2024 года размеры выплат по программе материнского капитала составляют 631 тыс. рублей на первого ребенка, 833 тыс. рублей — на второго и 202,6 тыс. рублей, если ранее семья получала выплату на первенца.

Недавно мы писали, что кабмин добавил новое направление расходования средств маткапитала. Теперь можно провести реконструкцию дома блокированной застройки. Это когда жилой дом имеет общую стену или стены с другим жилым домом и отдельный выход на земельный участок.