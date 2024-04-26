Налоговики сложат зарплату и доход от брокеров и доначислят НДФЛ 15%

За 2023 год налоговые агенты отдельно считают НДФЛ по каждой налоговой базе, а ФНС потом все суммирует и пересчитывает налог с дохода свыше 5 млн рублей.

Об этом напоминает Минфин в письме от 15.04.2024 № 03-04-05/35001.

Вопрос задал работодатель, который удерживает НДФЛ 13%, но знает, что у сотрудника есть еще доход от брокерской деятельности, который превышает 5 млн рублей.

Минфин пояснил, что налоговики сами все пересчитают и вышлют налоговое уведомление.

Уплатить НДФЛ 15% за 2023 год надо до 1 декабря 2024 года.