Налоговики сложат зарплату и доход от брокеров и доначислят НДФЛ 15%

Об этом напоминает Минфин в письме от 15.04.2024 № 03-04-05/35001.
Вопрос задал работодатель, который удерживает НДФЛ 13%, но знает, что у сотрудника есть еще доход от брокерской деятельности, который превышает 5 млн рублей.
Минфин пояснил, что налоговики сами все пересчитают и вышлют налоговое уведомление.
Уплатить НДФЛ 15% за 2023 год надо до 1 декабря 2024 года.
Комментарии1
Скоро перейдем на "прогрессивный" НДФЛ и перерасчеты налога как в 90-е годы вернуться ... Думаю что с учетом информатизации налоговая это всё возьмет на себя