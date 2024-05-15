Сбер переведет заблокированные активы на отдельное юрлицо

До 31 декабря 2024 года подсанкционные банки имеют право перевести заблокированные активы и обязательства перед иностранными кредиторами на новую компанию.

Сбербанк планирует перевести заблокированные активы на баланс отдельной компании.

«У нас, конечно же, есть заблокированные активы. В рамках этого закона, который дает нам еще одну возможность их урегулировать вот таким образом, которая прописана в законе, мы именно эту возможность и прорабатываем», — сказал вице-президент Сбера Тарас Скворцов.

В 2022 году вступил в силу закон № 292-ФЗ, который позволяет банкам, которые попали под санкции, провести реорганизацию и перевести заблокированные активы на новое юридическое лицо. Туда же можно отправить и пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами.

Закон действует до 31 декабря 2024 года.